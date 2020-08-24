穿23年「藍綠色舊套裝」出席陳其邁就職　吳虹：衣櫃有什麼就穿什麼



▲高雄市長陳其邁就職，其太太、兒女皆到場支持。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長陳其邁24日宣誓就職，他的妻子吳虹、兒子陳政通及女兒陳政圓一家四口罕見同台，全家一同抵達，陪伴陳其邁走進典禮會場，陳其邁身穿黑西裝、白襯衫，打紫色領帶，而妻子吳虹則是挽起頭髮，穿著23年前買的藍綠色外套搭配幾何圖形洋裝，吳虹也說，對陳其邁開心及擔憂各半，因為挑戰才剛要開始。

▲陳其邁就職典禮家人陪同步入會場。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長陳其邁24日於高市府四維行政中心宣誓就職，比起前高雄市長韓國瑜的就職典禮，確實簡約許多，穿著上也引發比較，陳其邁身穿黑西裝、白襯衫，打紫色領帶，而妻子吳虹則是挽起頭髮，一席幾何圖形洋裝，搭配藍綠色外套，盤起頭髮，與黑灰色格紋襯衫的兒子陳政通和著白襯衫的女兒陳政圓，走在陳其邁後方，一同進入典禮會場。

▲高雄市長陳其邁一家四口難得在鏡頭前合影。（圖／記者洪靖宜攝）

一家四口還難得在鏡頭前大方合影，被問到服裝有無特別打扮，吳虹說：「衣櫃有什麼就穿什麼，是舊衣服，23年前與陳其邁至日本東京旅遊購買！」對於陳其邁正式就職，是替他開心還是擔憂？吳虹也坦言：「各半！挑戰才剛要開始。」