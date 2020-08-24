話題離不開他！就職典禮不見韓國瑜　陳其邁：作為朋友就是要互相體諒

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長陳其邁24日於高市府四維行政中心宣誓就職後，接著就前往視察鐵路地下化綠園道工程，下午還要主持因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心第35次應變會，就職第一天行程滿滿；稍早就職典禮上，前高雄市長韓國瑜未現身，陳其邁說，「於公於私，都希望說他過來，他有行程，我是覺得比較遺憾，但是我們也要尊重，作為朋友就是要互相體諒。」

▲陳其邁視就職典禮，前高雄市長韓國瑜未現身。（圖／記者洪正達攝）

比起前高雄市長韓國瑜在愛河畔盛大舉辦就職典禮，陳其邁就職典禮依往例在市府四維行政中心中庭舉辦，舞台看板主視覺為陳其邁的競選口號「2年拚4年、高雄大邁進」，現場擺放約370張椅子，表定8時30分開始，9時進行市長宣誓就職及交接印信、就職演說，9時50分市長批示公文，最後與團隊合影，時間約1個半小時，隨後他也將視察鐵路地下化園道工程，以及主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心第35次應變會議」，就職第一天行程滿滿。

而就職典禮的部分，都會邀請歷任的市長出席，而陳其邁也說會誠摯地邀請前高雄市長韓國瑜，但最後韓國瑜還是沒有現身典禮，被問到此事，陳其邁說：我跟韓市長在公事上是不同的政黨，但是私下大家還是好朋友，大家有什麼事情通電話，我想都是朋友之間的情誼，我當然於公於私，都希望說他過來，他就有行程，我是覺得比較遺憾，但是我們也要尊重韓市長行程的安排，這個是作為朋友，就是要互相體諒。」

▲陳其邁視察綠園道 。（圖／記者洪正達攝）

至於有沒有哪些這些韓市府的政策，確定不會再繼續執行？陳其邁表示會進行全面盤點。而之前韓國瑜曾提出的滿天星計畫或愛情摩天輪，陳表示，滿天星計畫已請教育局進行檢討，以及計畫的執行配套，至於摩天輪，陳其邁則說不要一樣樣問，表示要先看工程進度。

對於輕軌建設問題懸宕已久，是否會繼續下去，陳其邁也說已經交代林欽榮副市長整合，包含整個機電的系統跟路網的評估，就是希望說能夠趕快恢復興建。今天上工之後，就會立刻著手來做整個捷運，包含後續的黃線，還有紅線延伸到路竹湖內的部分，也希望說能夠加快進度。