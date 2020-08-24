消防車「撞毀勞斯萊斯」！下來一看車牌「88888」更嚇…車主身分曝

▲消防車追撞勞斯萊斯。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省寧波市21日發生一起讓人驚掉下巴的車禍！一輛車牌號為「88888」、價值600多萬人民幣（約新台幣2550萬元）勞斯萊斯在路口等紅燈時，竟被後方的消防車追撞。勞斯萊斯車主稱，損毀維修費至少30萬（人民幣，下同）起，貶值超20萬。

攝影機畫面顯示，當時黑色的勞斯萊斯正常行駛至路口後，減速至完全剎停。此時，後方一台消防車突然詭異左轉，先是撞上道路中央安全島，而後追尾在路口等紅燈的勞斯萊斯。

現場圖片顯示，勞斯萊斯被撞後，後車廂完全變形，並且左側後車燈損毀。當時，勞斯萊斯車牌「88888」，引發廣大網友瘋狂肉搜車主身分！據爆料，車主為寧波海天集團股份有限公司董事長。

▲勞斯萊斯損毀嚴重。（圖／翻攝自觀察者網）

寧波消防方面22日作出回應稱，消防車應該是有保險的，沒有的話也會照價賠償；這種情況他們第一次遇到，萬幸無人受傷。

據勞斯萊斯車主說，「這輛車買時花了600多萬，拿到4S店進行維修的話，差不多要30萬到45萬，並且修好之後如果打算賣，這輛車絕對要跌20萬。」

對於消防車為何突然偏向駕駛撞向道路中央安全島，許多網友感到可疑，「消防車司機走神？要處分了」、「聽說是消防車刹車出問題了」、「看影片，駕駛員應該是剎不住想從綠化帶旁邊擠過去」。

目前，該事故正在進一步處理中。

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▼勞斯萊斯等紅綠燈被追撞。（圖／翻攝自觀察者網）