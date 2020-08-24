　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

消防車「撞毀勞斯萊斯」！下來一看車牌「88888」更嚇…車主身分曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼消防車追撞勞斯萊斯。（圖／翻攝自觀察者網）

▲消防車追撞勞斯萊斯。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省寧波市21日發生一起讓人驚掉下巴的車禍！一輛車牌號為「88888」、價值600多萬人民幣（約新台幣2550萬元）勞斯萊斯在路口等紅燈時，竟被後方的消防車追撞。勞斯萊斯車主稱，損毀維修費至少30萬（人民幣，下同）起，貶值超20萬。

攝影機畫面顯示，當時黑色的勞斯萊斯正常行駛至路口後，減速至完全剎停。此時，後方一台消防車突然詭異左轉，先是撞上道路中央安全島，而後追尾在路口等紅燈的勞斯萊斯。

現場圖片顯示，勞斯萊斯被撞後，後車廂完全變形，並且左側後車燈損毀。當時，勞斯萊斯車牌「88888」，引發廣大網友瘋狂肉搜車主身分！據爆料，車主為寧波海天集團股份有限公司董事長。

▲▼消防車追撞勞斯萊斯。（圖／翻攝自觀察者網）

▲勞斯萊斯損毀嚴重。（圖／翻攝自觀察者網）

寧波消防方面22日作出回應稱，消防車應該是有保險的，沒有的話也會照價賠償；這種情況他們第一次遇到，萬幸無人受傷。

據勞斯萊斯車主說，「這輛車買時花了600多萬，拿到4S店進行維修的話，差不多要30萬到45萬，並且修好之後如果打算賣，這輛車絕對要跌20萬。」

對於消防車為何突然偏向駕駛撞向道路中央安全島，許多網友感到可疑，「消防車司機走神？要處分了」、「聽說是消防車刹車出問題了」、「看影片，駕駛員應該是剎不住想從綠化帶旁邊擠過去」。

目前，該事故正在進一步處理中。

►戴口罩也要記得保養

▼勞斯萊斯等紅綠燈被追撞。（圖／翻攝自觀察者網）

▲▼消防車追撞勞斯萊斯。（圖／翻攝自觀察者網）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／菲律賓南部連環爆炸！死傷不明警消搶救中
好萊塢男星FB徵台灣美照！釣出一排縣市長狂PO圖
LIVE／米其林揭曉！台北3家台中4家摘星　頒獎典禮直播
熊貓熱門餐廳買一送一！「胖老爹」炸雞腿一隻28元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

消防車「撞毀勞斯萊斯」！下來一看車牌「88888」更嚇…車主身分曝

海南免稅店爆滿「取貨隊伍繞5圈」　導遊：比香港和歐洲都便宜

軟硬兩手？　《環時》公開喊話蔡政府：絕不希望此時「爆發戰爭」

黎智英罵男記者案再獲保釋！　星期五結案陳辭...他抵庭時未戴口罩

幼兒園裡開麻將館！他「亂拉電線」燙傷3歲童　爸心痛：對方態度冷漠

中方加速研製疫苗！　李克強：成功後優先提供湄公河國家

馬尾妹蹲下繫鞋帶！下秒遭「倒退大貨車」直接碾壓　當場爆頭亡

解放軍四大海域同步實彈演練！　環時總編胡錫進：不排除武統台灣

26歲男突然失禁「腦中佈滿寄生蟲」　全球僅3000例他坦承：愛喝生水

中國是便利店沙漠？官方撐腰：3年內走15分鐘就得有一家

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

辛龍走不出喪妻之痛「取消演出」　吳宗憲「哀莫大於心死」勸：跳出來吧...

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

消防車「撞毀勞斯萊斯」！下來一看車牌「88888」更嚇…車主身分曝

海南免稅店爆滿「取貨隊伍繞5圈」　導遊：比香港和歐洲都便宜

軟硬兩手？　《環時》公開喊話蔡政府：絕不希望此時「爆發戰爭」

黎智英罵男記者案再獲保釋！　星期五結案陳辭...他抵庭時未戴口罩

幼兒園裡開麻將館！他「亂拉電線」燙傷3歲童　爸心痛：對方態度冷漠

中方加速研製疫苗！　李克強：成功後優先提供湄公河國家

馬尾妹蹲下繫鞋帶！下秒遭「倒退大貨車」直接碾壓　當場爆頭亡

解放軍四大海域同步實彈演練！　環時總編胡錫進：不排除武統台灣

26歲男突然失禁「腦中佈滿寄生蟲」　全球僅3000例他坦承：愛喝生水

中國是便利店沙漠？官方撐腰：3年內走15分鐘就得有一家

快訊／第一位摘星女主廚　台中鹽之華法式餐廳奪得一星

台股站穩12600點大關！大立光漲逾1%　指數小漲39點收12647點

小琉球潮間帶被海膽攻佔！驚人畫面曝光…遊客戲水如與毒刺共舞

女教練「性感電眼」神似賴品妤！遭酸民出征　她無辜喊：到底多像

美食配風景去新北就有！高樓吃亞洲料理、海邊享受調酒　TOP10餐廳必訪

不斷更新／明福阿伯來了！米其林指南公布2020摘星名單

NBA史上季後賽首見！　米歇爾、莫瑞同場狂飆分50＋

每一口都像在吃仙草冰！鮮芋仙打造「濃郁仙草冰棒」　還放進了Q彈芋頭寒天

CBA／劉錚轉隊傳言　球迷怨廣廈無法留人不如續林志傑

李孝利取藝名惹怒陸網友！被指「辱華」IG遭灌爆...節目緊急發聲明

大陸熱門新聞

少女跳樓砸死父親！母淚揭原因

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

「太極宗師」馬保國重出江湖！被「袈裟老衲」如來神掌狠狠打臉

環時總編胡錫進：不排除武統台灣

蹲下繫鞋帶！她遭貨車碾壓亡

上海再有1確診「由台灣輸出」

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

26歲男愛喝生水　腦中佈滿寄生蟲

中國藥廠：新冠疫苗最快年底上市

菜鳥躲酒！長官當眾甩巴掌狂轟三字經

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

消防車撞毀勞斯萊斯！下來一看車牌88888嚇

名校生下空激戰片1.5萬人收藏！男女無碼正面照瘋傳

倒午餐3次就炒魷魚！上海公司：女員工挑食

更多熱門

相關新聞

停巷口半年！無牌車「擋消防車救火」

停巷口半年！無牌車「擋消防車救火」

台北市士林區一台無牌車長期停放巷口，儘管居民多次通報，但由於是私人土地，相關單位也沒轍，昨晚附近發生火災，車輛害消防車無法開進巷子裡，最後只好硬拉管線救火，住在附近的網友po文幫高調，也希望車主盡快出面解決。

4試乘車堵全消防車前　懲處出爐

4試乘車堵全消防車前　懲處出爐

大陸紅旗E-HS9電動休旅201萬起

大陸紅旗E-HS9電動休旅201萬起

勞斯萊斯新Ghost將在秋季發表

勞斯萊斯新Ghost將在秋季發表

勞斯萊斯Wraith大玩密碼創意

勞斯萊斯Wraith大玩密碼創意

關鍵字：

勞斯萊斯88888消防車寧波

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歌手賈斯汀傳死訊！官方證實享年38歲

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

遛鹿妹爆紅！本尊現身「笑抖2秒」衣服人像上下跳

小資買房！「靠捷運近北市」問未來脫手...房仲揭地雷

熊熊正面照孕肚藏不住了！

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

53歲「萬華望族」女星習佛未婚　房產留手足

陳芳語依偎男友懷中　嗆爆謝和弦！

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面