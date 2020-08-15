消防志工購車約「神奇地點」！4輛試乘車全堵消防車前...懲處出爐

▲南投縣消防局竹山消防分隊一名志工聯絡多家車廠業務，將4輛試乘車直接停在分隊消防車前。（圖／擷取自臉書社團《南投人》）

記者白珈陽／台中報導

真的是觀感不佳！南投縣消防局竹山消防分隊，隊上一名賴姓救護志工近日為了購買新車，竟聯絡多家車廠業務，將4輛試乘車直接停在分隊消防車前，若突遇火警，造成出勤延宕，後果恐不堪設想；有民眾見到這離譜的場面，拍照PO網，引起眾多網友抨擊。對此，該分隊坦承疏失，除已向賴姓志工告誡，若查明屬實，將對值班人員做適當懲處。

有民眾於13日晚間以「大開眼界」為題，在臉書社團《南投人》PO出該張照片，網友見狀提心吊膽，紛紛表示：「好危險」、「值勤時間嗎？」、「擋住消防車似乎違法」，將車停在消防局前影響消防出勤，實在不應該。另外，也有網友認為該名志工的舉動，並不尊重車廠業務。

消防局竹山分隊表示，該名志工近日因要購買新車，於是約了多家車廠業務，將4輛試乘車開到分隊前以便試駕，而該志工之前購車也是約在某定點集合賞車，未料這次竟選在分隊前，造成民眾觀感不佳。分隊已向該志工告誡，當日值班的消防人員也將研議懲處，並加強分隊門禁管制，防止類似情事再度發生。

據悉，該名志工當日賞車時間約1小時，事情曝光後他也相當懊悔，沒想到只是賞車會造成大家困擾，因竹山消防分隊地標明顯，才選在此處方便業務集合，試乘車同時並排的時間只有數分鐘，他輪流將車開出，並未長時間阻擋。除願意接受處分，對於網友認為他對汽車業不尊重，非他本意，也願意道歉。

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