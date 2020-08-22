停巷口半年！無牌車「擋消防車救火」只能硬拉管線　結局超無奈...網幫高調

▲該車輛擋住消防車的去路。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市士林區一台無牌車長期停放巷口，儘管居民多次通報，但由於是私人土地，相關單位也沒轍，昨晚附近發生火災，車輛害消防車無法開進巷子裡，最後只好硬拉管線救火，住在附近的女網友po文幫高調，也希望車主盡快出面解決。

女網友在爆料公社提到，該台無牌車長期放置巷口內，已超過半年，也沒留任何聯絡資訊，鄰居之前就多次通報，表示有公共安全疑慮，要趕快處理，但遲遲未果，不料昨晚真的發生火災了，而消防車被硬生生擋在巷口外，消防員也只能硬拉管線破門滅火。

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▲警察、環保局、里長也無可奈何。（圖／原po授權引用）

女網友直言，「停車沒關係，只要留下聯絡資訊，讓大家在危急時刻找得到人移車，但都沒有聯絡電話。請了警察、環保局、里長，都說此車停放於私人土地，他們不能拖走，這也不是地主的車，難道今天已經火災了，警車、消防車無法進入，都還不能找出車主嗎？」

最後，原po向《ETtoday新聞雲》記者透露，地點位於台北市士林區中山北路82巷19號，「會請大家幫忙是因為這是死巷，倘若這次失火發生在巷尾，管線無法拉這麼長，那後果勢必很慘重。」

po文掀起熱議，網友們紛紛回應，「找地主負責處理」、「緊急情況明明就可以用公權力移置」、「類似這種的...很多都是附近修車廠的車啊」、「放火燒車主就會出現」、「沒辦法啊，台灣法規就是這樣，立委還在睡啊，不影響財路他們不會理的」。