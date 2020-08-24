曾玟學退出時力　「新黨魁」可能人選高鈺婷：更堅定擔任決策委員

▲高鈺婷。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

時代力量爆出「國昌錄音檔」，矛頭指向苗栗縣議員曾玟學，而他昨晚也宣布退黨，掀起政壇議論。對此，被譽為接掌時代力量黨魁呼聲最高的前副秘書長高鈺婷24日表示，她更堅定想擔任決策委員的使命，時代力量這個政黨不應該只是用理念吸引優秀人才。

高鈺婷表示，曾玟學宣布退黨，對時代力量而言，又失去一個肯蹲、肯付出、專業問政的傑出人才，「關心時代力量的人，會說我們竹竹苗是一起的；確實也是這樣，竹苗本來就是一日生活圈，我們年齡也相仿，有很多共同的話題，玟學作為一個早就開始勤於耕耘地方的議員，也給我許多從事政治工作的建議，我們是好夥伴。」

高鈺婷指出，面對一起作戰的夥伴離開，心裡當然有遺憾與不捨，但我們都知道，每一個社會人會作下決定、主動離開原本的工作職場，往往不是一時衝動，而是長時間與這個組織之間，已經累積許多沒有被好好處理的問題，只是等待最後一根稻草，去促成人最後的離去而已。

「在選前一天發生這件事，更堅定了我想要擔任決策委員的使命。」高鈺婷表示，時代力量這個政黨不應該只是用理念吸引優秀人才，然後又坐視一個個因為長期累積不平與不安，黯然離去，「招攬人才、培育人才、與人才一起工作，對於一個組織而言是最重要的珍寶。」

高鈺婷說，目前對於不同意見的各種黨公職同仁（含前同仁），並沒有嚴肅意識到，一個政黨有多元聲音的可貴性，也沒有好好去理解不同聲音背後所代表的意義，進而讓大家可以繼續理性溝通。

高鈺婷指出，支持者看到自己信任的政治人物，一個個離開時代力量，對時代力量會有許多質疑與憤怒；但是，她承諾，當上任決策委員的第一天，就會開始嚴謹來處理，時代力量決策圈中，關於意見不同的互相表達機制、以及彼此之間怎麼進一步取得理解、諒解與共識。

高鈺婷表示，期待透過改革，可以遏止退黨潮，重新讓支持者覺得這是一個值得讓人信任、不是只會各種內鬥、讓人失望沒有下限的政黨，「如果在我擔任決策委員的這半年期間，可以透過改革取得成果，那麼，希望時代力量，仍然是年輕世代願意選擇從政的不二選擇。」