竹苗派紛表態參選決策委員　邱顯智挑戰成為時力新共主

▲時代力量立法院黨團總召邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，徐永明5日選擇自動退出時代力量，時代力量決策委員會隨即通過決策委員總辭案，並將於三週內完成改選。目前包括時代力量立法院黨團總召邱顯智、時代力量副秘書長高鈺婷、新竹市議員林彥甫、苗栗縣議員曾玟學、雲林縣議員廖郁賢、律師曾威凱等人皆表態願意參加補選，邱顯智則可望挑戰成為時代力量的新共主。

時代力量決策委員會於5日晚間通過決策委員總辭案，決議在決策委員改選完成以前，由邱顯智擔任時代力量對外發言代表，並由邱顯智與秘書處依第二屆時代力量決策委員選舉辦法，組成選舉委員會辦理選舉，任期至2021年2月28日止。

邱顯智受訪時表示，在決策委員總辭後，自己不會再參選黨主席，理由是他認為黨主席還是要專職，所以應該請其他人來擔任。他說，自己現在的上班時間都在立法院，同時還擔任立院黨團總召，因此傾向支持由其他人選參選黨主席，也期待新任黨主席能夠徹底檢討，「如何讓大家相信清廉反貪的決心，就從自己的黨務做起」。

不過邱顯智也說，他將會參與決策委員選舉，因為自己是現任立法委員，沒有逃避的理由，同時也會鼓勵立委王婉諭、陳椒華參與選舉，集體至決策委員負起責任，主席則希望有其他人選能夠出任，否則自己會忙不過來。

▲時代力量副秘書長高鈺婷。（圖／記者屠惠剛攝）



高鈺婷表示，在決策委員會通過決策委員總辭後，自己抱著革新黨務的迫切感與使命感，因此決定參選決策委員。她強調，時代力量要誠懇面對過去因路線不同的各行其是，甚至放話彼此傷害的惡習，此時必須正視然後改變，並要求黨內儘快建立標準往革新前進，以建立好的、值得信賴的政治與政黨文化。

高鈺婷說，正因為有仍待實踐的政治價值，以及自己所珍惜的、對時力仍有一絲期待的夥伴，因此決定爭取大家的支持進入決策圈，與大家共同改革這個逐漸被「看沒有」的政黨。

林彥甫則針對徐永明收賄事件提出不少建言，他認為許多問題的答案，都隨著徐永明退黨，又不願意親自向紀律委員會說明，而依然是個未知數。但不管司法結果如何，這些關鍵性的問題，都攸關著大眾如何看待徐永明以及時代力量對清廉正直的要求及高道德價值的捍衛。

林彥甫說，自己將會參與這次的決策委員補選，希望能夠盡可能地釐清事實、改善黨內溝通，並協助新任黨主席推動反省革新、建立廉政反貪機制，讓各界對時代力量依然能夠保持信心，「危機就是轉機，我們一起努力」。

▲時代力量苗栗縣議員曾玟學。（圖／記者李毓康攝）



曾玟學認為，時代力量的價值路線與定位、組織發展與財務規劃、放話文化與溝通管道等，都是這個黨有非常多需要調整和改變的地方。他指出，時代力量從創立到現在，曾經承載了許多希望、也辜負了不少期待，因此這次真的要有破釜沈舟的決心，深刻檢討並有實質的改變，「我還不想放棄，會再努力最後一次」。

曾威凱表示，隨著所有決策委員辭去職務，希望時代力量能夠開啟改革契機，因此自己決定參與這次決策委員改選，與大家繼續並肩前行，不論風雨。

曾威凱也說，在每個位置上的每位夥伴，或許在過去或這次事件處理上，有許多不足、甚至是錯誤之處，但自己看到更多的是黨內幹部、各地公職與工作人員兢兢業業做好工作，只因為懷抱著來到時代力量的初心，因為不願辜負每位支持者的期待而不曾改變，「這不是任何人可以三言兩語抹煞的」。

▲時代力量決策委員將於三週內完成改選。（圖／記者屠惠剛攝）

時代力量決策委員原訂於明年2月改選，卻提前爆出徐永明涉嫌收賄，而必須在三週內進行全面改選，有黨內人士評估，以目前表態參選決策委員的幾位人選來看，儘管邱顯智已表態不參選黨主席，但以其為首的「竹苗派」勢必可望大幅增長。

此外，邱顯智目前擔任立法院黨團總召，且也有意拉攏王婉諭、陳椒華參加決策委員改選，可說在中央黨部與立法院黨團都有一定程度的影響力，也影響未來時代力量的權力運作關係。

時代力量黨章明定，黨主席為決策委員會成員互選，決策委員任期自西元奇數年3月1日起2年，並於任期屆滿前改選。目前由於決策委員已經總辭，時代力量正處於無主席狀態，本次改選後的決策委員任期將至明年2月28日。

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