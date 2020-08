尖叫聲狂竄！夜店非法聚「活踩死13人」　屍體直接舖卡車上…還爆出15客確診

▲祕魯夜店發生踩踏意外,死者遺體放在貨車上。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

祕魯一間夜店23日不顧防疫禁令,舉辦了一場120人的大型派對,結果警方獲報抵達現場後,現場民眾開始四處逃竄,百人踩踏推擠之下,造成13人死亡。總統畢斯卡拉表示,當天有23人遭逮捕,其中15人的新冠肺炎檢測結果為陽性。

根據BBC報導,祕魯首都利馬(Lima)洛斯奧利沃斯區(Los Olivos)一間夜店23日違反政府防疫規定,舉辦了一場120人左右的大型派對,警方獲報趕往現場取締時,現場民眾驚慌逃竄,結果發生踩踏意外,造成11男、2女共13人死亡,夜店老闆也已經被拘留。

▲祕魯夜店踩踏意外造成13人死亡。(圖/路透)



總統畢斯卡拉(Martín Vizcarra)表示,警方逮捕了現場23人,結果其中15人的新冠肺炎檢測結果為陽性,「我對罹難者家屬表示哀悼,但我也對那些不負責任舉辦活動的人感到憤怒,請這些人務必反省,不要讓更多人因為疏忽而失去生命。」

Inside the nightclub in Los Olivos, Peru where 13 people died suffocated while trying to escape a police curfew intervention through the only exit door. Many of the survivors tested positive to Coronavirus.#stampede #curfew #COVIDー19 #coronavirus pic.twitter.com/KuFcEI1xOG