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尖叫聲狂竄！夜店非法聚「活踩死13人」　屍體直接舖卡車上…還爆出15客確診

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▲▼祕魯夜店踩踏意外。（圖／記者張方瑀攝）

▲祕魯夜店發生踩踏意外，死者遺體放在貨車上。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

祕魯一間夜店23日不顧防疫禁令，舉辦了一場120人的大型派對，結果警方獲報抵達現場後，現場民眾開始四處逃竄，百人踩踏推擠之下，造成13人死亡。總統畢斯卡拉表示，當天有23人遭逮捕，其中15人的新冠肺炎檢測結果為陽性。

根據BBC報導，祕魯首都利馬（Lima）洛斯奧利沃斯區（Los Olivos）一間夜店23日違反政府防疫規定，舉辦了一場120人左右的大型派對，警方獲報趕往現場取締時，現場民眾驚慌逃竄，結果發生踩踏意外，造成11男、2女共13人死亡，夜店老闆也已經被拘留。

▲▼祕魯夜店踩踏意外。（圖／記者張方瑀攝）

▲祕魯夜店踩踏意外造成13人死亡。（圖／路透）

總統畢斯卡拉（Martín Vizcarra）表示，警方逮捕了現場23人，結果其中15人的新冠肺炎檢測結果為陽性，「我對罹難者家屬表示哀悼，但我也對那些不負責任舉辦活動的人感到憤怒，請這些人務必反省，不要讓更多人因為疏忽而失去生命。」

內政部長蒙托亞（Jorge Montoya）指出，當天參加派對的人聽到警察突擊後，就全部擠向唯一的出口準備逃跑，結果全部卡在狹小的樓梯上，才會導致13人死亡。有現場民眾表示，他們是因為看到警方丟催淚瓦斯才會逃跑，但警方澄清，沒有使用任何武器，也沒有用催淚瓦斯。

約翰霍普金斯大學數據顯示，祕魯新冠肺炎確診數為59萬4326例，死亡數達2萬7663人，是南美洲疫情最嚴重的國家之一，僅次於360萬例確診的巴西，位居全球第6。

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