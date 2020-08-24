彰化萬人血清檢測公佈喊卡　陳時中否認「高層施壓」：沒有原因就公開吧！

記者嚴云岑／台北報導

台大公衛學院6月啟動彰化萬人新冠肺炎血清抗體調查，原本預計25日公布期中報告，卻臨時喊卡，引發高層施壓疑雲。衛福部長陳時中下午接受媒體聯訪時表示，「應該沒有關係」，呼籲台大公衛學院有原因就跟大家講，這樣社會比較安心，「沒有原因就公開吧」。

▲陳時中接受聯訪。（圖／攝影中心攝）

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陳時中下午出席科技頒獎典禮，會後接受媒體堵訪時，被問及彰化血萬人清檢測臨時喊卡，是否與指揮中心或府院高層施壓，下令不要報告有關？他予以否認，另提到政風人員初步調查結果，僅在執行面上有「小瑕疵」，但並無違法脫序情況，也沒有造成社會傷害。

陳時中提到，彰化縣衛生局的瑕疵，在於警政與衛政聯繫沒做好，因為既然有計畫要讓居家檢疫者到外面去接受採檢，就應該有更好的規範，但居家檢疫人員並沒有問題。至於指揮體系、命令決策等層面是否有瑕疵，就要等第二階段去了解。

陳時中另針對「外國人居家檢疫14後自費採檢」一說給出回應。他表示，台灣目前政策是居家檢疫14天後再自主健康管理7天，居家檢疫完才進行採檢，在原定政策裡做過很多次，主要針對高風險對象如華航班機、敦睦艦隊，以及對於可能有遺漏者進行double check，過去也有學生確診，怕返校被霸凌，也在居檢結束後二次採檢。但計畫變成政策，執行面、利弊風險都應有所考量，還需要進行討論。

發言人莊人祥今（24）日補充說明，主要是考量有些外國人生活習慣上的不同，例如「不習慣戴口罩、有感冒症狀不會就醫」等，所以目前指揮中心的確有在討論該政策。

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