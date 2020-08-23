快訊／蔡英文稱「在國家內尋找敵人沒意義」　馬英九辦公室重砲回擊

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文和前總統馬英九為了主權議題持續攻防。針對蔡英文稱他在主權議題上「卑躬屈膝」，馬英九23日上午受訪時強調，執政8年從未卑躬屈膝過，倒是蔡英文有多次屈膝。蔡英文下午在臉書發文反問馬，「為什麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？」馬英九晚間回擊，蔡政府以「國安五法」及「反滲透法」限縮人民自由、侵害憲法保障人權，這才是動用國家機器在國家內部尋找敵人，怎好意思大言不慚的顛倒黑白？

▲前總統馬英九出席郝柏村追思會。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文臉書發文寫道「國際局勢瞬息萬變，在國家內部尋找敵人並沒有意義。我更要請馬前總統冷靜想想：為什麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？」並強調，身為民主國家領導者，守護主權、民主和自由，讓世界看見台灣的決心，這是她決不會退縮的責任。

不過，馬英九辦公室晚間再次回擊，無法理解蔡英文「在國家內部尋找敵人」之語為何意？在野黨對執政黨監督、民眾對政府施政提建言，都是天經地義。但蔡英文上任後，卻違反民主政治常態，不僅執政黨反過來強力監督在野黨，民眾更屢因批判政府而被查水表，蔡政府還以「國安五法」及「反滲透法」限縮人民自由、侵害憲法保障人權，這才是動用國家機器在國家內部尋找敵人，怎好意思大言不慚的顛倒黑白？

馬英九辦公室指出，主流民意是要安定和平的生活，不希望戰火煙硝。蔡政府不容在野與民眾監督，才遠離國際社會標準。也請蔡總統認真想想，真要如此一意孤行？不要對於外界的善意提醒，「裝睡叫不醒」。