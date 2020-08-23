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823砲戰殉職撫卹金才4萬？　國防部澄清：每年共7萬1000元

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▲▼蔡英文參加八二三砲戰追思活動，向先烈致敬，也向曾經參戰的官兵、遺族表達感謝。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文參加八二三砲戰追思活動，向先烈致敬，也向曾經參戰的官兵、遺族表達感謝。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

八二三戰役先烈遺眷陳黃阿春23日表示，八二三陣亡撫卹金只有4萬多元新台幣，不及二二八補償金。對此，國防部晚間表示，目前撫卹期滿申請照護金遺族尚有14員，每年均核發卹滿照護金68,000元、春節照護金3,000元，合計71,000元。

總統蔡英文主持八二三戰役62週年公祭暨追思活動，73名參戰官兵，加上遺眷遺族共近100人；其中，先烈遺眷陳黃阿春表示，八二三陣亡撫卹金只有新台幣4萬多元，遠不及二二八補償金，認為非常不公平。

對此，國防部表示，依38年1月7日發布「軍人撫卹條例」第24條規定，戰時陣亡給與一次卹金，並給與年撫金20年。但是，為照顧國軍遺族，於90年訂定施行國軍遺族照護金發給辦法，發給「卹滿遺族生活照護金」及「遺族春節照護金」。

國防部指出，八二三戰役陣亡官兵均已依法獲得國軍撫卹照顧，撫卹期滿遺族，持續發放卹滿遺族生活照護金及春節照護金，目前撫卹期滿申請照護金遺族尚有14員，每年均核發卹滿照護金68,000元、春節照護金3,000元，合計71,000元。

▼蔡英文參加八二三砲戰追思活動，向先烈致敬，也向曾經參戰的官兵、遺族表達感謝。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲▼蔡英文參加八二三砲戰追思活動，向先烈致敬，也向曾經參戰的官兵、遺族表達感謝。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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