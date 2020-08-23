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蔡英文、AIT參與823追思具2意義　國民黨操作鬥爭造成美方困擾

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▲▼蔡英文視導金防部。（圖／軍聞社）

▲蔡英文視導金防部。（圖／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文23日赴金門主持八二三砲戰62週年公祭暨追思活動；而美國在台協會（AIT）首次由處長酈英傑的層級出席。對此，熟悉國安人士提出2大層面的分析，包括「區域」層次與「台灣內部」層次等。

就區域層次來分析，國安人士說，當年的823砲戰，除了我國國軍以軍民一體、將士用命，以血淚堅持住前線外，美軍在當時的馳援，無論是第七艦隊或者武器物資的援助，也是當年能守住台海第一線的關鍵力量。

近期對岸在南海進行相關軍事行動，軍機也頻頻跨越台灣海峽中線的行動，甚至在美國衛生部長訪台之際，對岸軍機更是大動作擾台。對此，國安人士說，之前便有傳出讓美方很火大，甚至在對岸宣傳加大對台威脅時刻，美軍就輪番在南海與東海進行大規模軍演。

對於這次美方參與823砲戰追思活動，加上AIT近期不斷透過社群媒體的文章來看，國安人士指出，美方釋出的正面訊息，仍是再再強調美國與台灣是「真朋友、真進展」，雙方關係緊密程度，國人應可深刻感受。

其次，就台灣內部的政治層次來看，國安人士指出，從美國衛生部長阿札爾訪台以來，國民黨便不斷操作各種攻擊蔡政府「親美」議題，特別是拿阿札爾的發音大做文章，讓美方感到困擾。

甚至，該人士提到，前總統馬英九提出所謂「首戰即終戰」、「川普不會幫台灣」等荒唐的說法，甚至影射川普輸定了，明年一月拜登就職前幾天對岸就會攻打台灣。

不過，從已經披露的消息來看，該人士直言，無論是雷根號航空母艦戰鬥群的部署，或者是美機兩週至少飛六次等動作，也直接間接否證了國民黨的政治操作，也打臉了馬英九的政治口水。

該人士說，其實這也更反映出，國民黨發動的政治鬥爭，充其量只停留在國內的政黨惡鬥層次，並未有區域政治情勢的格局，對於促進台美之間的合作關係，不但沒有幫助，而且很可能還有反效果。

▼總統蔡英文、AIT處長追思823殉職將士。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文、AIT處長追思823殉職將士。（圖／記者陶本和攝）

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