沒人理九二共識？　范世平提5點分析同情馬英九：裡外不是人、夠悲哀了

▲前總統馬英九。（資料照／實習記者方敬攝）



記者蔡文鈴／台北報導

前總統馬英九22日出席「國家不安全研討會」發表演說，重申「九二共識」政績，還與前國安會秘書長蘇起談及「美國對台口惠實不至」、「台灣是棄子」、「國軍一天就會投降」、「川普不會來救」、「台灣安全繫於北京一念」等言論，引發綠營人批評。對此，台師大政研所教授范世平分析為何馬英九不斷主張九二共識，並嘲諷馬幫這一夥人在台灣沒有行情了，很悲哀！

日前，馬英九說若中國犯台「首戰即終戰」，台灣不應站在美國隊，否則將成為美國的「棄子」，要與美國「保持距離」，無需買美國武器；蘇起說川普絕不會派兵來台，中美發生戰爭美國必敗，兩岸一旦發生戰爭台灣一天就投降。

綜觀上述說法，范世平認為，第一，這兩人已經毫不遮掩的參加「紅隊」了，與香港特首林鄭月娥之流一樣。馬英九與蘇起都在美國獲得博士學位，是美國培養的，如今卻背棄「美國隊」，投向「中國隊」。

第二，范世平說看著馬英九呼喊著主張，身旁盡是他當政時的前朝遺老，「我忽然從憤怒轉變成一絲同情，這些人距離主流民意太遠，只能抱團取暖的共憶當年。」

第三，范世平提到，台灣從1987年開放赴中國探親，兩岸交流快速發展，陸配與陸客來台大幅增加，台商赴陸投資遽增，台灣人去中國求學就業絡繹於途。特別是馬英九2008年上台後，中國各省市參訪團來台不斷，ECFA與服貿協議簽署，兩岸幾乎要走向統一的康莊大道。

第四，范世平也說，蔡英文在2016年高票當選總統，今年更以歷次總統選舉最高票連任，證明過去33年的兩岸交流已被台灣人唾棄，今年的「武漢肺炎」更讓兩岸重回冷戰時的零互動，兩岸未來30年走向漸行漸遠已是大勢所趨。

第五，范世平表示，馬英九等一幫人眼看八年的促統規劃嘎然而止，風光前往北京的夢想泡滅，內心的憤怒痛苦可想而知。如今連朱立倫都喊著「親美反共」，侯友宜、江啓臣等人想拋棄九二共識，馬幫一夥在台灣淪為少數，心有不甘只能不斷唱衰台灣，藉舔共來尋求北京的垂憐，可惜中國也不是笨蛋，馬幫一夥在台灣沒行情，所以也懶的理。如此裡外不是人，也夠悲哀了。