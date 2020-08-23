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蔡英文與AIT出席823追思、視察240砲操演　背後有台美重要意義

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▲▼蔡英文參加八二三砲戰追思活動，向先烈致敬，也向曾經參戰的官兵、遺族表達感謝。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文參加八二三砲戰追思活動，並視導「金門守護神」240榴彈砲的操演。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文23日赴金門主持八二三砲戰62週年公祭暨追思活動；而美國在台協會（AIT）首次由處長酈英傑的層級出席。此外，府方也釋出蔡英文視察240榴彈砲操演的照片，這也正式民國48年時，美方提供的重型武器；這在台海情勢緊張的此刻，此舉也別具意義。

近期對岸在南海進行相關軍事行動，軍機也頻頻跨越台灣海峽中線的行動，甚至在美國衛生部長訪台之際，對岸軍機更是大動作擾台；同時，先前也傳出所謂美方很火大的說法，甚至在對岸宣傳加大對台威脅時刻，美軍就輪番在南海與東海進行大規模軍演。

在台海情勢緊張的此刻，美國在台協會（AIT）處長酈英傑首次造訪金門參與八二三砲戰追思活動；而AIT臉書也大動作釋出此訊息，並多次強調台美是「真朋友、真進展」。熟悉國安人士認為，這些足以看到雙方關係緊密的程度，國人也勢必可深刻感受。

此外，在追思活動結束之後，蔡英文前往視察「金門守護神」240榴彈砲的操演，雖然該行程美方人士並未隨同，但仍具背後意義；因爲此240巨砲陣地，當初就是於民國48年時，由美國提供。

依此，再對照當今台海周邊的軍事情勢，美軍雷根號航空母艦戰鬥群的部署，或者是美機兩週至少飛六次等動作，多有台美緊密聯合的味道與意義。

不過，近期從美國衛生部長阿札爾訪台以來，國民黨便不斷操作各種攻擊蔡政府「親美」議題，特別是拿阿札爾的發音大做文章，讓美方感到困擾；此外，前總統馬英九拋出所謂「首戰即終戰」、「川普不會幫台灣」等說法，甚至影射美國總統川普大選輸定了，拜登就職前幾天對岸就會攻打台灣等。國安人士認為，從美方近來動作，直接否證了國民黨的政治操作、打臉馬英九的政治口水。

▼蔡英文視導金防部。（圖／軍聞社）

▲▼蔡英文視導金防部。（圖／軍聞社）

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