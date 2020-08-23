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飛彈擊中客機「乘客煎熬活19秒」慘淪火球墜落！　伊朗官方最新說法曝光

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▲烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀|，航空專家認為失事原因不單純。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭國際航空今年1月8日一架波音客機自伊朗首都德黑蘭起飛之後，被伊朗軍方誤擊爆炸墜毀，造成176人罹難的不幸悲劇。根據伊朗民航機構最新消息，該架客機被第一枚飛彈擊中之後，機上乘客還存活了19秒鐘，接著才被另一枚飛彈擊中。

綜合俄羅斯衛星通訊社、daijiworld報導，當時烏克蘭班機在德黑蘭當地時間8日凌晨6時30分，自德黑蘭伊瑪目何梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）起飛後8分鐘隨即爆出火光，接著墜毀在近郊。當局起初認定機械故障起火，相隔數日後才證實為「失誤意外而擊落」。

▲▼烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）

事件爆發後，美方情報人員透露，當時一顆衛星檢測到兩次導彈發射的紅外「閃爍」，隨後又發生爆炸，且在烏克蘭客機爆炸前，美國衛星偵測到2次導彈發射。此外，紐約時報當時也披露一段班機起飛後遭飛彈擊中的影片，事後確認影片為真。

已知當時客機被第一枚飛彈擊中之後，相隔20多秒，第二枚飛彈再度來襲，最終在機身著火的狀態下朝著機場的方向飛，但最終仍爆炸墜毀。伊朗民航機構最新說法指出，該架客機被第一枚飛彈擊中之後，機上乘客還存活了19秒鐘。

此外，機構負責人桑加尼（Touraj Dehqani Zangeneh）22日也說，伊朗準備為此事件進行賠償，「很明顯，伊朗已經接受自己犯錯所該承擔的責任，因此國內正準備針對全額補償來進行談判，並在國際法管轄範圍之內來執行，賠償對象則是在該事件中受到影響的任一團體。」

►烏克蘭客機起飛8分「成一坨火球」墜毀　畫面曝光…拍攝人發抖驚呼！
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