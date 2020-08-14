美國突扣押4艘載伊朗燃料油輪　希臘海運公司被列「黑名單」

▲美國首度扣押載運伊朗汽油的油輪。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國13日史上首度扣押載有伊朗石油的4艘油輪，相關貨物和船正在駛往美國。根據伊朗原本的計畫，石油將會運往同樣也受美國制裁的委內瑞拉。

據《路透社》報導，四艘油輪雖然掛有利比亞國旗，但實際上分別隸屬於希臘公司「維也納LTD」（Vienna LTD）和「巴勒摩SA」（Palermo SA）。船長已經同意轉移石油燃料給美方，但只包含貨物，不含船隻。

另一艘同樣隸屬希臘公司的油輪威拉號（Wila）12日曾在爭議海域航行，被伊朗特種部隊公然登船，隨後停靠在阿曼灣直到13日上午。

美國為剝奪委內瑞拉和伊朗主要收入來源，曾威脅和兩國進行石油貿易的船家，會採取制裁行動。專家分析，因為願意大膽與這兩國出口石油，希臘海運公司最近受到國際審查，旗下4艘船就曾在今年6月時被美國列入「黑名單」。

美國檢察官7日提起訴訟，隨後由法官簽下僅針對4艘油輪上石油的扣押令。國土安全部（Department of Homeland Security）與國務院13日拒絕對此回應，而委內瑞拉石油公司PDVSA和新聞部也都不與置評。

英國曾在2019年7月扣押違反國際制裁的伊朗油輪「格雷斯一號」（Grace 1），引來伊朗隨後也短暫地扣押一艘英國油輪。美國當年也曾對這艘油輪發布扣押令，卻攔截失敗，最後讓油輪上的石油成功送達敘利亞的阿薩德政府。