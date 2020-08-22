王毅：若美國自己出爾反爾　誰還敢跟美簽署協議

▲中國外交部長王毅。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

在中美關係激化的背景下，中國國務委員兼外長王毅21日在海南表示，如果美方對自己簽署的協議也要出爾反爾，試問還有哪個國家敢同美國簽署協議？他並說，美方單方面退出伊核協議的做法，已經遭到了國際社會的普遍反對。

據了解，近日美國國務卿蓬佩奧宣布，已去函聯合國安理會，要求恢復以往全部對伊朗的制裁措施。對此，王毅21日在海南與巴基斯坦外交部長庫雷希舉行第二次中巴戰略對話，於結束會見記者時，做出上述表示。

「美方提出這種要求純屬無理取鬧。」王毅指出，當年美國政府既然已經代表美國正式簽署伊朗核問題全面協議，就承擔了遵守這份協議的國際責任，不管政府是否換屆，美國都有義務予以遵守，這是國際法的常識。

王毅進一步表示，今天，已經退出伊核問題全面協議的美國，竟然又要回來行使協議賦予當事方的權利，要求啟動「快速恢復制裁」機制，誰不同意就單邊制裁誰，這一做法更是蠻不講理。他抨擊，「天底下哪有如此荒唐的邏輯？」

對於中方立場，王毅強調，在核不擴散問題上，中方歷來主張要建立一個無核世界，中方也已經提出了有益的建議，那就是在堅定維護伊核協議有效性和權威性的前提下，另闢一個多邊對話平台，各方均可提出自己的關切，就維護地區和平穩定形成新的共識。

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