日本航空520死空難35週年　為防疫遺屬「分5天」登山慰靈

▲日航空難35週年，為防疫分散遺屬登山慰靈。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本史上最慘重空難、日本航空（Japan Airlines）123號班機墜機事故今天屆滿35週年。不同往年，今年為防止疫情擴散，只讓罹難者家屬與相關人士分散到空難現場追悼已逝親人。

日本放送協會（NHK）報導，這起事故發生在1985年8月12日，使用波音747機型、滿載盂蘭盆節返鄉民眾及出差上班族的日航123班機，從東京羽田機場前往大阪伊丹機場途中發生事故，墜毀在群馬縣上野村山上，造成520人死亡，僅4人生還，是日本國內死亡人數最多的墜機事故。

事故至今屆滿35週年，罹難者家屬今天上午登上被稱為「御巢鷹尾根」的失事現場慰靈。家屬頂著酷暑，在墓碑前獻花獻果，並在慰靈碑「昇魂之碑」前合十追悼。

往年今天包括罹難者家屬在內，大多會有近300人登山慰靈；但今年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，為防止疫情擴散，僅限罹難者家屬與相關人士分散成5天上山。

▲日本航空1985年520死空難。（圖／路透）



家住大阪府堺市的74歲山岡清子，當年16歲及14歲的兩個女兒不幸罹難，今天跟9名家人一同登山慰靈。

山岡說，雖然一度很擔心疫情影響，也有點猶豫該不該來，不過，家人說什麼都想來，所以就突然決定來此。

家住橫濱市的60歲宮澤淳子，當年52歲的父親不幸罹難，今天跟丈夫一起登山慰靈。她在父親墓碑前獻上父親生前最愛吃的蕨餅等物品。

宮澤說，如果日本政府公布中央級的「緊急事態宣言」，就會取消今天的慰靈行程，但因為沒有公布，所以就決定還是來此。

日本航空員工每年今天都會追悼123號班機罹難者，就在當年123號班機起飛的羽田機場，日航空服員上午10時齊聚默禱，誓言不再重複同樣事故。

日航日前表示，每年8月12日來追悼已逝親人的遺屬，除了2014年碰到惡劣天候外，平均大約都有300人；2015年是最多的一年，有406人上山追悼。