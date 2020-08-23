色保全手機打燈「10cm極近距離」看她裸睡！傳超噁訊息…女友人崩潰

▲蔡男發現小晴服用安眠藥後裸睡，竟以手機手電筒照射，近距離觀察小晴的私密處等部位。（圖／達志影像／示意圖）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名蔡姓保全因網購聖誕樹到女性友人小晴（化名）家，不料拿取貨物時，蔡男竟趁著小晴服用安眠藥裸睡的機會，打開手機手電筒、以10公分「極近距離」觀察小晴胸部、腹部、私密處等部位，隨後還傳訊告知小晴，全案因此曝光。新北地院一審依乘機猥褻罪判處蔡男有期徒刑7個月；案經上訴，高院審酌蔡男事後已認錯，並賠償小晴40萬元，因此判其有期徒刑6月，緩刑2年。

判決書指出，蔡男與小晴是相當熟稔的好友，108年1月間，蔡男網購聖誕樹並請小晴代領，待貨物寄送到小晴家後，蔡男自行前往，並拿取放置在鞋櫃的鑰匙進入小晴家中領取聖誕樹；豈料當天蔡男進屋後，發現小晴服用安眠藥裸睡，竟掀開棉被，並打開手機手電筒照射小晴裸體，隨後再以10公分極近距離細微觀察小晴胸部、腹部、私密處等部位。

原本小晴對於蔡男犯行渾然不覺，直到事隔一周後，蔡男突傳訊告知當天有看到她的乳房、私密處等部位，還噁稱「我用手指去打開（私處），舌頭還進去舔」等語，讓小晴當場崩潰，憤而提出告訴。

小晴表示，自己習慣裸睡，當天又服用安眠藥，因此睡得相當沉，由於當時是冬天，天氣很冷，自己有蓋了2床棉被保暖，雖然全身赤裸，但身體被棉被緊緊裹著，蔡男不可能一進房就看到自己的裸體。

對此，蔡男庭訊時坦承犯行，自承確實有掀開棉被觀看小晴裸體以滿足自身性慾，但對於觸碰、舌舔私處一事則否認，辯稱當下會傳如此訊息是為了要讓小晴警惕，因此才會使用比較噁心的用語。

雖然蔡男坦承觀看小晴裸體，但舌舔私處一事並無直接證據證明，新北地院法官審酌後，依乘機猥褻罪嫌判處蔡男有其徒刑7月；案經上訴，高院法官認為，蔡男雖然犯行明確，但考量其事後已深具悔意，且賠償小晴40萬元，小晴也願意給他一個機會，因此經衡量蔡男經濟收入後，改判有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年，以啟自新。