失婚女尋屋遇狼！上車遭「掀衣揉胸」…色里長問：幾歲了？沒那個也不行

▲高雄市前鎮區一名趙姓里長2018年間趁替選民服務時，性騷猥褻女子嬌嬌（化名）。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄前鎮區一名現已卸職的趙姓里長，遭控任職期間以選民服務為由，多次對女性里民嬌嬌（化名）上下其手，不僅曾於車上隔著嬌嬌衣褲亂摸，過程中甚至還將她內衣往下扯，讓她胸部露出來。該名里長事後雖否認所有犯行，但因證據歷歷在目，法官審結依強制猥褻罪判處1年6月；另性騷擾罪處5月，得易科罰金15萬。可上訴。

趙姓里長2018年8月任職期間，受剛離婚的里民嬌嬌請託，幫她找便宜的租屋。2人當月20日在醫院巧遇時，里長突心生色慾，主動上前向嬌嬌寒暄，假藉有事要討論但醫院人多不方便，邀約嬌嬌至他車上聊天。

等到嬌嬌一上車，里長馬上把車門上鎖，接著就開始掀開她上衣，把內衣往下扯，讓嬌嬌胸部袒露出來，當下就算嬌嬌不斷表示不願意，他仍不善罷甘休，持續猥褻捏胸，又或者隔著嬌嬌內褲撫摸她下體，強吻她臉頰，一切直到嬌嬌表示害怕並且哀求，里長才停手放人。

逃脫後的嬌嬌不甘受辱，為了蒐證惡行，2日後直接與里長相約草衙派出所附近見面！不出所料她一上車，里長又自然地伸出鹹豬手開始亂摸，這次嬌嬌邊隱忍邊拿手機竊錄，隨後經苦苦哀求下車，才趕緊將證據拿至警局報案。

高雄地院審理時，色里長否認所有犯行，辯稱只是講話嘴巴不乾淨，「虧」嬌嬌、說曖昧的話惹禍上身，至於摸嬌嬌大腿真的沒有惡意，只是單純詢問上方為何有疤痕。

法庭上嬌嬌稱，第一次遭猥褻前後歷時10至15分鐘，她當天害怕到發抖騎車回家。法官勘驗相關的蒐證畫面，發現里長在車內時一直找嬌嬌去賓館，且面對嬌嬌質問騷擾行為時，也僅回應「歹勢啦」、「你不要想那麼多」、「幾歲了？你沒那個也不行」等輕浮言語，認定他犯行屬實，審結依強制猥褻及性騷擾2罪，各處有期徒刑1年6月及5月，其中性騷擾部分得易科罰金15萬元。可上訴。

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