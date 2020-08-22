領袖傑出獎得主竟是恐怖變態魔！馬桶刷性虐5歲女童逼喝尿...法官怒了

▲零食店王姓老闆2017年間凌虐員工5歲兒，剃光頭還逼喝尿。（圖／翻攝資料照片）

記者徐愷昕／台北報導

王姓男子在桃園開設零食雜貨店，並且雇用了一名單親媽媽，沒想到他卻以代為照顧為由，私下拿刷子猛搓對方女兒下體，頻頻毆打之外也強行逼剃髮、喝尿、磕頭，甚至還命令女童學習狗趴姿態不准睡覺，行徑十分誇張。法官一審判王12年有期徒刑；二審加重改判16年。全案仍可上訴。

▲王姓男子2017年間凌虐員工5歲女兒，一審遭判刑有期徒刑12年。（圖／翻攝資料照片）

回顧案情，曾獲「桃青領袖傑出獎」的王姓男子於2017年7月雇用一名33歲單親媽媽，並以願意幫忙照顧她5歲女兒為由邀約合住，不過同年7月8日起至8月27日間，王男竟趁女童母親工作時，以沐浴海綿暗藏刷子，插入及強刷對方下體，甚至徒手或以手機充電線毆打，還命女童不准穿衣服，裸身以狗爬式姿勢貼於地板，不准睡覺，又或者拿剪刀剪去女童頭髮。

▲幸好老闆娘機警，幫助女童脫離苦海。（圖／翻攝照片）

全案直到隔壁商店的老闆娘發現女童雙眼、臉部受傷瘀血，關心帶回詢問時曝光；當下王男還想強行將人帶離開，聽到老闆娘要報警才作罷。而女童由員警陪同驗傷時，醫生拿長約15公分的棉棒採集肛門分泌物、及用「鴨嘴造型」工具採集陰部DNA，甚至抽血檢查都感覺不到痛，過程嘻嘻哈哈，讓小兒科醫生都感到心痛，不知女童曾經受過多大痛苦。

桃園地院一審認為，王男已犯妨害幼童發育罪，依法判刑1年2個月，另依5個加重強制猥褻罪，刑度從3年4個月至4年，一共5罪判他合併應執行12年有期徒刑。

二審法庭上，王男坦承有將女童理光頭、命令她搬貨、罰跪等行為，但否認有有強制猥褻犯行，還辯稱自己是同性戀者；法官勘驗相關事證後認為，因無證據能顯示王男有用牙刷侵犯女童下體，以及命女童替自己口交，此部分改判無罪，不過因其餘罪刑經查犯行屬實，台灣高院衡量王男手段殘虐，13日審結加重刑期，妨害幼童發育罪改處有期徒刑2年6月；另加上加重強制猥褻罪後，合併所有罪刑王男應執行有期徒刑16年。可上訴。

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