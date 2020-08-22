　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

領袖傑出獎得主竟是恐怖變態魔！馬桶刷性虐5歲女童逼喝尿...法官怒了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼零食店老闆涉虐5歲童，剃光頭還逼磕頭。（圖／翻攝資料照片）

▲零食店王姓老闆2017年間凌虐員工5歲兒，剃光頭還逼喝尿。（圖／翻攝資料照片）

記者徐愷昕／台北報導

王姓男子在桃園開設零食雜貨店，並且雇用了一名單親媽媽，沒想到他卻以代為照顧為由，私下拿刷子猛搓對方女兒下體，頻頻毆打之外也強行逼剃髮、喝尿、磕頭，甚至還命令女童學習狗趴姿態不准睡覺，行徑十分誇張。法官一審判王12年有期徒刑；二審加重改判16年。全案仍可上訴。

▲▼零食店老闆涉虐5歲童，剃光頭還逼磕頭。（圖／翻攝資料照片）

▲王姓男子2017年間凌虐員工5歲女兒，一審遭判刑有期徒刑12年。（圖／翻攝資料照片）

回顧案情，曾獲「桃青領袖傑出獎」的王姓男子於2017年7月雇用一名33歲單親媽媽，並以願意幫忙照顧她5歲女兒為由邀約合住，不過同年7月8日起至8月27日間，王男竟趁女童母親工作時，以沐浴海綿暗藏刷子，插入及強刷對方下體，甚至徒手或以手機充電線毆打，還命女童不准穿衣服，裸身以狗爬式姿勢貼於地板，不准睡覺，又或者拿剪刀剪去女童頭髮。

▲▼零食店老闆涉虐5歲童，剃光頭還逼磕頭。（圖／翻攝資料照片）

▲幸好老闆娘機警，幫助女童脫離苦海。（圖／翻攝照片）

全案直到隔壁商店的老闆娘發現女童雙眼、臉部受傷瘀血，關心帶回詢問時曝光；當下王男還想強行將人帶離開，聽到老闆娘要報警才作罷。而女童由員警陪同驗傷時，醫生拿長約15公分的棉棒採集肛門分泌物、及用「鴨嘴造型」工具採集陰部DNA，甚至抽血檢查都感覺不到痛，過程嘻嘻哈哈，讓小兒科醫生都感到心痛，不知女童曾經受過多大痛苦。

桃園地院一審認為，王男已犯妨害幼童發育罪，依法判刑1年2個月，另依5個加重強制猥褻罪，刑度從3年4個月至4年，一共5罪判他合併應執行12年有期徒刑。

二審法庭上，王男坦承有將女童理光頭、命令她搬貨、罰跪等行為，但否認有有強制猥褻犯行，還辯稱自己是同性戀者；法官勘驗相關事證後認為，因無證據能顯示王男有用牙刷侵犯女童下體，以及命女童替自己口交，此部分改判無罪，不過因其餘罪刑經查犯行屬實，台灣高院衡量王男手段殘虐，13日審結加重刑期，妨害幼童發育罪改處有期徒刑2年6月；另加上加重強制猥褻罪後，合併所有罪刑王男應執行有期徒刑16年。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

渣老闆逼吞吐虐待！15cm棉棒「採肛門分泌物」女童都不會痛...醫生心碎

剃髮5歲女童刷下體、逼喝尿磕頭　惡老闆曾誆母：別信妳女兒

影／凌虐5歲女童逼剃頭、喝尿　「變態老闆20萬交保」板橋出沒

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
LIVE／巴威雨狂炸！14縣市豪大雨特報　氣象局說明最新路徑
30歲毒后！韓星巴克「脫口罩」害58人感染　病毒空調大放送
狼人殺女神「今年最大尺度」！超兇照4連發…一轉身全露
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

麻吉變情敵搶走女友！刀槍強押凌虐狂打4hrs　他死命逃摔斷雙腿

獨／10歲童學柔道遇魔鬼教練！世大運金牌亮「4刑具」：自己選一樣...下秒狂揍

領袖傑出獎得主竟是恐怖變態魔！馬桶刷性虐5歲女童逼喝尿...法官怒了

50歲渣男誆「按摩治病」伸魔手　笑氣助興「檳榔攤」凌辱3少女

巴威外圍環流掀1米高浪　墾丁海邊插紅旗禁戲水…海巡勸離遊客

人夫刺死前小三新歡...掰「媽會打工賠償贖罪」獲輕判　一毛未給改判無期

快訊／巴威過境掀長浪！　綠島石朗3潛客游不回來「驚恐困海中」

不爽男友前妻...高雄女「高調曬她照片」：討客兄的仙女！　超瞎辯解理由曝光

趁正宮回娘家…小三爬上她床！甜喊「打贏戰爭」　她見這幕氣瘋：狐狸精擅長吹

1個月血汗錢差點不見！上萬元薪資掉路邊　警方上臉書「尋人」

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

張新成誇「非常美」！譚松韻秒送眼刀　合唱「無與倫比的美麗＋安靜」好好聽

超強翻唱《灌籃高手》片尾曲　完美駕馭！網友：唱到心坎裡

消暑聖品！鹿港超夯古早味剉冰　軟Q粉粿＋沁涼剉冰只要30元♥

不要再打了！教訓娃娃給狗狗看　整組嚇壞狂吠超害怕網笑：怕爆

麻吉變情敵搶走女友！刀槍強押凌虐狂打4hrs　他死命逃摔斷雙腿

獨／10歲童學柔道遇魔鬼教練！世大運金牌亮「4刑具」：自己選一樣...下秒狂揍

領袖傑出獎得主竟是恐怖變態魔！馬桶刷性虐5歲女童逼喝尿...法官怒了

50歲渣男誆「按摩治病」伸魔手　笑氣助興「檳榔攤」凌辱3少女

巴威外圍環流掀1米高浪　墾丁海邊插紅旗禁戲水…海巡勸離遊客

人夫刺死前小三新歡...掰「媽會打工賠償贖罪」獲輕判　一毛未給改判無期

快訊／巴威過境掀長浪！　綠島石朗3潛客游不回來「驚恐困海中」

不爽男友前妻...高雄女「高調曬她照片」：討客兄的仙女！　超瞎辯解理由曝光

趁正宮回娘家…小三爬上她床！甜喊「打贏戰爭」　她見這幕氣瘋：狐狸精擅長吹

1個月血汗錢差點不見！上萬元薪資掉路邊　警方上臉書「尋人」

麻吉變情敵搶走女友！刀槍強押凌虐狂打4hrs　他死命逃摔斷雙腿

餅錢26萬！女方延後婚期加碼「百萬聘金+1棟房」才嫁　他怒：乾脆入贅

林俊憲批江啟臣用普篩鬥爭民進黨：國民黨「拿生命開玩笑」應向國人道歉

盤點LV、Burberry...6款精品泳裝！去海邊就該入手一件「老花比基尼」

宇宙人睽違7個月唱犀利趴　小玉竟無預警吐：今天是我最痛苦的一天！

屏東玩回程爆胎！妻兒又遭逆向車撞傷　濟公廟收驚...返家挖出三聯單毛炸

檯面下操作？川普遭爆「保證微信絕對能用」　科技戰耍小聰明…恐禁更新

IE走入歷史！工程師PO「當機撲克牌」心中莫名火　網崩潰：有聲音

短手偷美食預備享用！　貪吃汪突撞見「鬼影怒視」臉皺成包子

中職／廖乙忠11點半牛棚待命　猛一看沒投手了只剩雞哥

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

社會熱門新聞

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

人妻攜子抓姦　「音樂濕」全裸躺床判賠50萬

碩士男酒吧外撿屍…摩鐵客滿帶去公廁硬上！

花30萬找人教訓蔡阿嘎　K哥下場曝光

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

碩士生用餐暴斃　死者父慟「司法黑暗」

27歲男聯誼溺斃　遊客共游3小時不知情

即／桃園深夜車禍　2車撞爛傳受困

禮儀師變實況主！開台露G奶挨批「電子妓女」偷落淚

桃園苦情女攔車…下秒抓窗「掛車身拖數公尺」

台南19歲男女騎車追撞雙亡　最後身影曝光

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

大嬸開車見沒位　直闖民宅車庫停好走人

貴婦「回娘家」找小王！2週激戰14次

更多熱門

相關新聞

50歲渣男伸魔手　笑氣助興凌辱3少女

50歲渣男伸魔手　笑氣助興凌辱3少女

桃園市張姓男子去年5月間透過交友軟體認識未成年少女，假借為其治病為由卻摸胸部與下體，後再趁機性侵得逞，張男後來又認識第2名少女，以按摩為由竟襲胸強制猥褻得逞，後來收容翹家16歲少女，以提供笑氣與2千元代價，要求少女幫其口交與發生性行為得逞；桃院法院以張涉嫌對14歲以上未滿16歲女子猥褻、強制性交等3罪分別判處有期徒刑8月、1年2月、10月與8月，應執行3年有期徒刑，本案還可上訴。

桃園苦情女攔車…下秒抓窗「掛車身拖數公尺」

桃園苦情女攔車…下秒抓窗「掛車身拖數公尺」

弒母拋頭顱到中庭！　住戶怨：房價跌到不能再跌

弒母拋頭顱到中庭！　住戶怨：房價跌到不能再跌

即／桃園深夜車禍　2車撞爛傳受困

即／桃園深夜車禍　2車撞爛傳受困

弒母斷頭案改無罪？高院7點QA一次看

弒母斷頭案改無罪？高院7點QA一次看

關鍵字：

桃園零食雜貨剃髮喝尿凌虐猥褻

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

2020下半年危機爆發！「12月出大事」預言曝光

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

「入住第一晚悔了」小資妹扛600萬：重找租屋

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

他遭3m眼鏡王蛇「死咬不放」　整條蜷曲纏手送醫

演藝圈疫情失控…Netflix：中斷所有韓劇製作

巴威還會增強變胖估成中颱　暴風圈侵襲各縣市機率出爐

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

國光女神熟睡「遭親爸伸狼爪」

更多

最夯影音

更多
媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰
帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面