嘉市消防局劉庭羽實務加自修　三等特考、警大研究所榜上皆有名

▲ 嘉義市蘭潭分隊對於劉廷羽連續金榜題名深感榮幸 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中央警察大學三等特考日前放榜，嘉義市政府消防局第二消防大隊蘭潭分隊隊員劉庭羽以優異的成績順利上榜，劉員日前錄取中央警察大學研究所，已於8月19日至警察大學報到，今日又錄取三等特考，榮獲警大雙冠王。

劉員2016年自消防特考班結訓後，分發於嘉義市政府消防局服務；消防勤務繁忙，且日夜輪班，對於精神跟體力而言，都是一大挑戰，要想定時規律進修，更是難上加難。不過劉員能充份利用勤餘片段時間自修，且孜孜不倦，並且認真執行各種勤務，從中汲取經驗後與理論相結合，以融會貫通書中所學，努力苦讀了4年，最後終於考取了中央警察大學109年度三等消防特考。

▲ 蘭潭分隊 隊員劉庭羽 榮獲警大雙冠王 。（圖／記者翁伊森翻攝）

劉員除具備救生員及火災搶救等救災專業技能證照外，更是受過1,280小時之高級救護技術員（EMTP），擁有過人之緊急救護專業技術，屢屢將患者從鬼門關前救回來，工作上表現任優異傑出。劉員在專業領域上持續充實自已，學有所成，畢業迄今參加多次警察大學考試，因錄取名額極少，因此想要躍龍門實屬不易，要能脫穎而出真是要下足苦心。

警察大學一直是許多消防人員最嚮往的目標，而劉員自己希望能在專業領域上能更有所突破及專精以服務人群，當別人利用公暇備勤時間休息之餘劉員則是把握時間在辦公室獨自苦讀念書，如願考取警大三等特考，更是「十年寒窗無人問、一舉成名天下知」，孤獨的苦讀心路歷程及上榜的喜悅可能只有當事人最能感受，除了自我努力獲得肯定及收穫，也讓消防局同仁備感歡喜，與有榮焉。

▲蘭潭分隊 隊員劉庭羽 榮獲警大雙冠王 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蘭潭分隊分隊長李明泉表示，劉員在現今繁忙的外勤工作之餘仍能刻苦自修，利用時間充實自我實屬不易，尤其因應2019冠狀病毒防役期間，具有高級救護技術員（EMTP）證照的劉員更擔任起協助指導分隊防疫各項措施的角色，讓同仁在緊急救護出勤時更能建立保護自我之意識及落實執行消毒感控作為，堪為同仁榜樣及表率，期勉並祝福劉員在未來消防生涯能發揮所學，為消防工作奉獻心力。

消防局長蘇耀星也肯定劉員榮獲警大雙冠王十分不易，勉勵他保持不斷學習精神，為消防工作貢獻己力。