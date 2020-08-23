故宮南院推無人機結合水舞科技　入園人數直線上升

▲故宮南院仲夏夜推無人機表演 結合藝術表演。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國立故宮博物院南部院區暑假期間晚上在至善湖上搭設水上舞臺，推出「嬉遊南院-仲夏夜星幻」演出，這是一場堪稱國際級水準、結合文化藝術與無人機科技的跨界表演，首創400架無人機與在水面上的舞者互動的精彩展演，數以萬計爆滿的遊客和驚呼聲此起彼落。

故宮與行政院科技會報辦公室攜手支持臺灣希望創新團隊，邀請知名藝術家、服裝設計師打造水上舞臺大秀，並展現國人自製研發的無人機軟硬體技術，一次讓來自全國的遊客和嘉義鄉親看個過癮。

▲民眾湧入故宮南院。（圖／記者翁伊森翻攝）

由400架無人機結合的特技及現代舞，演出故宮南院吉祥物神猴哈奴曼，為了守護故宮國寶翠玉白菜，與魔王羅波那展開神魔大戰的故事，這是臺灣首次大型無人機群飛，以及結合舞者互動、影像科技和表演藝術的高難度製作大戲。

故宮南院表示， 2020年暑假推出無人機群飛燈光秀及水舞、水幕表演，場場都有超過萬人的遊客，甚至移師嘉義市港坪公園及嘉義縣高跟鞋教堂演出，獲得熱烈迴響。

▲故宮南院水舞秀 。（圖／記者翁伊森翻攝）

這次演出將無人機技術結合藝術文化，打造人機共演劇場，運用新科技讓民眾更容易認識故宮國寶及貼近亞洲文化，帶給大家一場華麗的視覺饗宴，璀璨南院今夏夜空。

故宮南院暑假期間不分平、假日延長開館到下午6點，憑嘉義縣市「合法旅宿」住宿或訂房證明，可以在住宿當日或隔日依住宿人數兌換故宮南院免費入場參觀券。

8月1日起「7329」台灣好行-阿里山A線回程更增設「故宮南院」站，歡迎大家走進故宮，白天參加「2020夏日親子藝術月」活動及欣賞重量級「呼畢勒罕—清代活佛文物大展」，晚上來到園區觀看3D水幕魔鏡秀及無人機群飛展演。