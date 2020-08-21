漁民注意...連2日雷達偵獲「私自放籠」　違規漁船遭無人機蒐證

記者黃子倩／高雄報導

海巡署南部分署第一一岸巡隊20日又見漁船違規作業，海巡持續嚴密查察！當時岸巡隊接獲第六巡防區指揮部雷達偵獲，發現高雄茄萣外海有漁船疑似違規放籠具作業，即派遣無人機前往蒐證，成功查處1艘違規作業的漁船，以違反漁業法函送主管機關裁處。

▲高雄茄萣外海連兩日出現漁船違規作業，海巡署出動無人機錄影蒐證。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據了解，20日上午7點多，第六巡防區指揮部雷達操作員發現1艘漁船距高雄茄萣外僅0.5浬海域，疑有近岸違規投放籠具作業的情形，立刻由第一一岸巡隊派遣第三無人機區隊出動，操控無人機臨空查察，無人機飛到漁船上空後，確認有違規投放籠具作業的情形，立刻錄影蒐證，後續將依違反漁業法函送高雄市政府裁處。

▲高雄茄萣外海連兩日出現漁船違規作業，海巡署出動無人機錄影蒐證。（圖／記者黃子倩翻攝）



由於海巡無人機在前一天，也就是19日也有在相同海域蒐證函送2艘違規作業漁船，因此對漁船違規作業特別多一分警惕，沒想到隔天在同一海域再次發現，因此第一時間出動無人機迅速處理蒐證，成功取締漁船違規，有效守護海洋漁業資源。

海巡署南部分署第一一岸巡隊表示：『為落實海域執法、海洋生態保育及展現維護海洋資源決心，未來將持續運用無人機，發揮其機動及即時錄影蒐證功能，運用於「護永專案」、「救生救難」及「查緝走私、偷渡」等任務，民眾如有需要或發現不法，可撥打118專線，海巡署將迅速予以處理。』

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