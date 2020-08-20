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綠能發展成果有目共睹　黃偉哲榮獲智慧城市卓越貢獻獎　

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▲「2020智慧城市卓越貢獻獎」，於台北晶華酒店進行頒獎，台南市長黃偉哲以綠能建設成果獲得「智慧能源」殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2020智慧城市卓越貢獻獎」，於台北晶華酒店進行頒獎，台南市長黃偉哲以綠能建設成果獲得「智慧能源」殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由社團法人台灣智慧城市發展協會及財團法人都市發展與環境教育金會等單位共同舉辦的「2020智慧城市卓越貢獻獎」，選出8位推動智慧城市有成的傑出人士，20日於台北晶華酒店進行頒獎，台南市長黃偉哲以綠能建設成果獲得「智慧能源」殊榮，副總統賴清德、國發會主委龔明鑫皆到場參與盛會。

黃偉哲親自上台領獎，得知台南是唯一獲獎的南部縣市，他感到非常榮幸，強調市府團隊會更加鞭策自己，讓市民更幸福。台南市長黃偉哲表示，因極端氣候影響，台灣能源的使用量一再創新高，而且增加百分之18以上，人口越來越減少，能源使用量反而增加，所以推動智慧能源的使用，是政府刻不容緩的議題，在台灣能源轉型的關鍵時刻，台南一定不會缺席，也盡力會成爲最好的典範，這份榮耀屬於所有市民以及市政團隊。

▲「2020智慧城市卓越貢獻獎」，於台北晶華酒店進行頒獎，台南市長黃偉哲以綠能建設成果獲得「智慧能源」殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也提到，台南積極配合中央推動「沙崙智慧綠能科學城」，建置低碳運輸系統、智慧電網等低碳智慧環境基礎，打造台南為低碳示範城市，因為台南擁有得天獨厚的日照優勢，因此創全國之先推動陽光電城計畫，這些年來台南市的綠色能源發展，是全台灣最好的，總共備案的容量已經高達1.6GW，實際併聯發電已經高達0.8GW，預計在2020年底可以達到2GW。

在市長黃偉哲帶頭衝及市府人員的共同努力下，國際綠色和平組織評比六都再生能源治理成效，台南更是勇奪第一，顯示台南能源轉型成果具備國際級水準。

▲「2020智慧城市卓越貢獻獎」，於台北晶華酒店進行頒獎，台南市長黃偉哲以綠能建設成果獲得「智慧能源」殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南積極推動綠能運用發展，成立台南市政府綠能科技產業推動中心，統籌綠能科技政策；推動陽光電城2.0計畫，亦架設再生能源資訊地圖，提供便民服務；透過推廣太陽光電，引入民間投資發展綠電，再吸引國外優質大廠進駐，形成綠電、投資、就業三大要素的正向循環，使台南市在環境保護與投資設廠之間，找到永續發展的經濟模式。

台南市經發局表示，未來將加速推動「智慧綠能科學城智慧能源管理系統興建營運移轉BOT計畫」，打造「電網+再生能源」的全新供電方案，建構有效商轉模式，落實節能和儲能之目標，而且會將充滿人文歷史底蘊的古都融入現代科技，台南的智慧城市將展現獨特的面貌。

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