　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2賊闖民宅「偷電鑽、水龍頭」　屋主返家憂曝光...躲「廁所＋地下室」被揪出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳／台北報導

住在三重的2名男子，因缺錢花用竟然鎖定林森北路一處等待都更的民宅，進入偷走屋主的砂輪機、電鑽以及紀念幣等，甚至連水龍頭都不放過，最後屋主發現被人闖空門報警，警方當場在廁所以及地下室逮捕2人。

警方調查，15日下午3時許，住在林森北路上的1名80歲謝姓民眾報案，家中倉庫疑似被人破壞闖入，警方獲報後到場，發現43歲的周姓男子以及50歲的蔡姓男子，分別躲在廁所以及地下室，訊後將2人依竊盜罪嫌送辦。

▲▼警方到場後在廁所以及地下室當場逮捕2名嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方到場後在廁所以及地下室當場逮捕2名嫌犯，並在身上起出贓物，最後依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，謝姓男子住在林森北路的巷弄民宅內，最近才與建商談妥準備進行都市更新計畫，談妥後已經搬離住處，但偶爾還會回來看看，但在15日返家時卻發現家中遭人入侵。

警方獲報後趕往現場，當場在廁所內找到周姓嫌犯，另外又在地下室找到躲藏的蔡姓嫌犯，2人因逃跑不及，又擔心被屋主發現只能分別躲藏，最後仍遭警方尋獲逮捕。

▲▼警方到場後在廁所以及地下室當場逮捕2名嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方從2男身上搜出鋼印、紀念幣以及別針等證物，屋主指認均是失竊物品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也在周男的身上查獲，鐡盒、鐵製鋼印、紀念幣、鎖匙圈、別針等財物，蔡男身上則有查獲砂輪機、電鑽、延長線、電線一批，經周姓屋主指認均為遭竊物品。

2嫌向警方供稱，原本在三重地區從事資源回收工作，但是因缺錢花用，才決定鋌而走險，最後鎖定林森北的一處民宅，原本以為是廢墟沒人住，所以才進入行竊，沒想到當場被逮個正著。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

二手票券豐富你的生活

【其他新聞】

男開保時捷去新家「心臟不適亡」...連撞6機車畫面曝　女騎士急追敲窗

快訊／男子開保時捷...心臟不適「衝撞6機車」　警消破窗搶救1小時宣告不治

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
小強爬上腿！女騎士「撞倒一排警車」：腳踝歪掉　警衝出來看傻
快訊／嘉義2歲幼童遭捲入槽車！卡車底全身傷命危
快訊／中山大學撤銷碩士學位　李眉蓁回應了
小嫻認愛金剛　何守正PO文吐心聲
彰化「精準篩檢」恐自造防疫破口！醫曝6大弔詭程序
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

噴漆、灑冥紙暴力討債　台南「蒼狼」犯罪集團9人落網

快訊／嘉義2歲弟「連人帶車捲入槽車」全身傷慘死！9歲哥送醫救治中

2賊闖民宅「偷電鑽、水龍頭」　屋主返家憂曝光...躲「廁所＋地下室」被揪出

健身工廠提告求償3300萬...館長「開直播找證人」：證明我的清白

「尚囍」負責人夫婦羈押禁見！拿客戶寄賣珠寶變現　怕黑道追債躲到台中

林口保齡球館大火　警消出動110人救火…半小時控制無人傷亡

超正女騎士撥開腿上小強…剛抬頭就「連撞3台警車」　警走出派出所都看傻了

柯文哲移送陳景峻！廉政署「沒有受理陳景峻的案件」

男穿胸罩圍裙上街…加碼脫丁字褲「甩動」上街跑　孕婦嚇到送急診

典當客戶寄賣珠寶侵吞上億元　尚囍負責人夫妻搬家躲黑道怨：疫情害生意差

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

噴漆、灑冥紙暴力討債　台南「蒼狼」犯罪集團9人落網

快訊／嘉義2歲弟「連人帶車捲入槽車」全身傷慘死！9歲哥送醫救治中

2賊闖民宅「偷電鑽、水龍頭」　屋主返家憂曝光...躲「廁所＋地下室」被揪出

健身工廠提告求償3300萬...館長「開直播找證人」：證明我的清白

「尚囍」負責人夫婦羈押禁見！拿客戶寄賣珠寶變現　怕黑道追債躲到台中

林口保齡球館大火　警消出動110人救火…半小時控制無人傷亡

超正女騎士撥開腿上小強…剛抬頭就「連撞3台警車」　警走出派出所都看傻了

柯文哲移送陳景峻！廉政署「沒有受理陳景峻的案件」

男穿胸罩圍裙上街…加碼脫丁字褲「甩動」上街跑　孕婦嚇到送急診

典當客戶寄賣珠寶侵吞上億元　尚囍負責人夫妻搬家躲黑道怨：疫情害生意差

房仲傳愛、熱血常在　安新建經6年熱血響應「房仲公益日」

住高雄公寓！2F水電工「自行修馬達」向10戶請款　他一問傻眼：常這樣收錢

夏如芝卸貨倒數中！養胎不養肉「背影像少女」不科學

必勝7號桌！馬可波羅餐廳推求婚情人套餐　還有甜點藏戒助攻

男友爸癌逝！香港妹哭求送行被拒　發起「遠距伴侶團聚」：爭取我們的存在

不斷更新／樂天18：15迎戰統一　郭阜林重返一軍打線出爐

噴漆、灑冥紙暴力討債　台南「蒼狼」犯罪集團9人落網

東出昌大乞求復合7個月…破局慘賠1億！　杏「鐵腕談判內幕曝」守住3兒＋2億宅

實況主懶貓包咖啡廳替妹妹過2歲生日　滿滿懶貓子連空氣都香爆！

凱撒衛下半年「審慎樂觀」　越南變數靠高毛利產品突圍

水上樂園噁男長相曝光！　拉扯比基尼「犯罪過程」全都錄

社會熱門新聞

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

臨櫃存3.4萬2天後銀行來電「少給2萬」　女教師氣炸

金門遊遭丟包太武山！領隊竟喊：他們硬要出團

基隆旅社5死慘案！陸戰隊軍人大屠殺成人魔

型男教授偽單身偷吃　上市公司美女主管慘淪性、財ATM

快訊／台南一中畢業生楊振杰昏迷4天醒了

獅迷小黑最後身影曝！失聯36hrs墜大排亡

優良司機用「巧克力」誘拐！3度性侵弱智女

桃園大圳驚見裸女屍！臉部「全潰爛」仰躺

警打右轉燈3秒後「左轉」！18歲騎士撞上倒地

清純妹18歲下海涉擄客勒贖　八大通緝找人

進包廂83分鐘後　外國妹「手抓內褲」狂搖

更多熱門

相關新聞

偷23張刮刮樂只中1300元　賊下場曝

偷23張刮刮樂只中1300元　賊下場曝

有多次竊盜前科的許姓工人去年6月18日下午4時許經過雲林縣斗南鎮某宮廟，順手偷走一名彩券老闆攤位上的23張刮刮樂，但只刮中1300元獎金，最後被警方循線逮捕，不僅要賠償老闆3000元，還被雲林地院法官判處拘役50日，得易科罰金5萬元，相當於荷包一次失血5萬3000元。

女超商偷奶茶...重灌新奶茶+快乾膠封口隔天放回

女超商偷奶茶...重灌新奶茶+快乾膠封口隔天放回

台南大內民宅傳火警救出1人送醫

台南大內民宅傳火警救出1人送醫

見路倒發病掙扎　搶走千元放等死

見路倒發病掙扎　搶走千元放等死

小熊爬3尺偷窺民宅！媽氣咬耳教訓

小熊爬3尺偷窺民宅！媽氣咬耳教訓

關鍵字：

民宅竊盜三重資源回收

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

失聯工讀生不幸過世　統一獅派人協助

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

央視：一旦武統「首戰即終戰」

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

女副駕曬照肉搜中指男　指控遭逆轉嚇刪文

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面