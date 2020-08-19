2賊闖民宅「偷電鑽、水龍頭」　屋主返家憂曝光...躲「廁所＋地下室」被揪出

記者邱中岳／台北報導

住在三重的2名男子，因缺錢花用竟然鎖定林森北路一處等待都更的民宅，進入偷走屋主的砂輪機、電鑽以及紀念幣等，甚至連水龍頭都不放過，最後屋主發現被人闖空門報警，警方當場在廁所以及地下室逮捕2人。

警方調查，15日下午3時許，住在林森北路上的1名80歲謝姓民眾報案，家中倉庫疑似被人破壞闖入，警方獲報後到場，發現43歲的周姓男子以及50歲的蔡姓男子，分別躲在廁所以及地下室，訊後將2人依竊盜罪嫌送辦。

▲警方到場後在廁所以及地下室當場逮捕2名嫌犯，並在身上起出贓物，最後依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，謝姓男子住在林森北路的巷弄民宅內，最近才與建商談妥準備進行都市更新計畫，談妥後已經搬離住處，但偶爾還會回來看看，但在15日返家時卻發現家中遭人入侵。

警方獲報後趕往現場，當場在廁所內找到周姓嫌犯，另外又在地下室找到躲藏的蔡姓嫌犯，2人因逃跑不及，又擔心被屋主發現只能分別躲藏，最後仍遭警方尋獲逮捕。

▲警方從2男身上搜出鋼印、紀念幣以及別針等證物，屋主指認均是失竊物品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也在周男的身上查獲，鐡盒、鐵製鋼印、紀念幣、鎖匙圈、別針等財物，蔡男身上則有查獲砂輪機、電鑽、延長線、電線一批，經周姓屋主指認均為遭竊物品。

2嫌向警方供稱，原本在三重地區從事資源回收工作，但是因缺錢花用，才決定鋌而走險，最後鎖定林森北的一處民宅，原本以為是廢墟沒人住，所以才進入行竊，沒想到當場被逮個正著。

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