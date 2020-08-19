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正妹警壓制抓狂女帥爆！超狂背景曝光...從小跟刑警爸「衝現場」

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記者邱中岳／台北報導

台北捷運劍南站，在18日晚上發生1名女子因借不到電源線，竟情緒失控大聲咆哮，甚至拿包包朝謝姓女警攻擊，被謝姓女警當場壓制，而壓制該名女子的謝姓女警，從小出身警察世家，因受到父親的感染，所以高中畢業後投考警專，2019年畢業到中山分局服務。

警方表示，18日晚上7時許，謝姓女警以及黃姓警員在捷運站巡簽時，接獲站務員通報，有1名26歲的林姓女子在服務台，因借不到電源線大聲咆哮，警方到場林女還不罷休，甚至拿起包包朝著謝姓女警攻擊，最後遭警方壓制，依妨害公務罪嫌送辦。

▲▼18日在捷運站遭女子攻擊的謝姓女警，父親(右)也是台北市刑警隊長。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲18日在捷運站遭女子攻擊的謝姓女警（右），父親（左）也在北市刑大擔任隊長。（圖／記者邱中岳翻攝）

該名壓制林女的謝姓女警，21歲，出身於警察世家，父親為台北市刑警大隊偵三隊隊長，哥哥則是在台北市中正區的派出所服務，從小看到父親當警察，耳濡目染之下也決定要開始從事警察工作。

謝姓女警原本從板橋高中畢業後，就投入警察專科學校考試，在2019年順利從專36期畢業，隨即分發到中山分局大直派出所服務，警所同仁得知原來謝女父親也是警察，紛喊「真是虎父無犬女」。

▲▼謝姓女警（左）18日晚上7時許，在捷運站被林姓女子甩包，下秒將人壓制帶回。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲謝姓女警（紅圈）18日晚上7時許，在捷運站被林姓女子甩包，下秒將人壓制帶回。（圖／記者邱中岳翻攝）

謝姓女警父親表示，當時女兒小時候，自己在台北市刑大擔任分隊長，有時休假接到任務，就帶著兒女一起去「看現場」，也相當希望他們長大能夠當警察，沒想到一對兄妹並無辜負期望，相繼都考上警專，也都畢業分發到派出所任職。

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