快訊／花30萬找人「鐵鎚教訓蔡阿嘎」…藏鏡人K哥遭判6月徒刑

▲蔡阿嘎遇襲後，懷孕8月的妻子二伯受驚強烈宮縮，痛苦的表情經影片放送，讓大批網友相當氣憤，甚至不捨落淚。（圖／翻攝蔡阿嘎Youtube）

記者羅志華／台北報導

綽號「K哥」的楊姓男子，與吳姓友人提到，要花30萬找人教訓蔡阿嘎，吳男找上另名陳男當打手，陳男於3月3日下午，在北投持鐵鎚突襲，當時懷孕中的阿嘎太太「二伯」也慘遭攻擊，震驚社會；士林法院21日，依教唆傷害判「K哥」6月徒刑、中間人吳男教唆傷害5月徒刑、打手陳男，傷害5月徒刑，3人皆得易科罰金。

三人到案後皆坦承犯罪，「K哥」於審理中表示，案發前與吳男喝酒聊天，提到蔡阿嘎10年前的片很好笑，不知為啥他最近「差了這麼多」，便開玩笑嗆「看蔡阿嘎很欠打的樣子」，要花30萬找人教訓。

▲動手的陳男到案時，一度稱與蔡阿嘎在網路結怨，卻被查出是受人委託。（圖，資料照／記者邱中岳攝）

後來吳男真找上陳姓打手，陳男於3月3日下午，在蔡阿嘎住處附近埋伏近4小時，一見蔡阿嘎夫婦騎車等紅燈，便持鐵鎚上前狠砸，除蔡阿嘎膝蓋遭搥，當時懷孕中、在後座的妻子「二伯」也遇襲，嚇到當場嚴重宮縮，痛苦表情經蔡阿嘎影片揭露，引社會大眾一陣撻伐，館長陳之漢更怒嗆打手「垃圾」。

▲楊姓男子「K哥」於審理中，稱看不過蔡阿嘎「拍片跟10年前差很多」才想找人教訓，讓法官相當傻眼 。（圖，資料照／記者羅志華攝）

法官庭訊時，質疑「K哥」，「你嗆要花30萬找人教訓，只因為看一個Youtuber不爽，這理由不是很荒誕嗎？」、「難道這麼多Youtuber，拍片內容改變，你都要找人教訓？」；K哥僅平淡表示，當時喝醉了，話都是隨便講講，30萬也沒真的給出去。

蔡阿嘎把握本次事件「不拍白不拍」，將遇襲後等待救援、一路陪妻子到醫院的過程拍下，上傳後至今累積339萬次觀看，事後也隨著案情偵辦進度，拍片發表相關聲明，幾支片流量都相當亮眼。

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