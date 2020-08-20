霧煞煞！桃園孽子弒母砍頭判無罪　打傷朋友「喝醉沒印象」判拘55天

▲桃園弒母案梁姓男子前年3月到陳姓友人開設小吃店飲酒，卻在酒後打傷陳，事後被依傷害罪嫌判處拘役55天。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市犯下斷頭弒母案主嫌梁姓男子20日被台灣高院逆轉判處無罪，但桃檢下午搶先以梁另犯傷害案，經地院判決拘役55天確定，經徵得桃園市衛生局同意，依法執行傷害案拘役55天刑期；判決書指出，梁男前年3月在陳姓友人開設小吃店飲酒，酒後突然情緒失控打傷陳姓友人，還害其住院療傷，梁事後辯稱「我喝醉了，沒有印象」為由卸詞，法院審結依傷害罪判處拘役55天之簡易判決處刑，可易科罰金，以每日新台幣1千元折算1日。

檢警調查，犯案時33歲的梁姓男子於前年3月間某日晚間6時許，接獲陳姓友人邀約到其開設小吃店飲酒，後來梁男幾杯黃湯下肚後，情緒突然失控打傷陳姓友人，最後還住院治療，梁男事後被陳男提告傷害。

▲桃園市弒母案梁姓男子前年3月到陳姓友人開設小吃店飲酒，卻於酒後打傷陳男，依傷害罪嫌判處拘役55天，20日下午直接發監執行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

梁在警訊時辯稱「已經喝醉，對於當時情形完全沒有印象，且記憶呈現片段狀態」，但其事後又說，隔天發現自己身上有血跡且也小破皮等言詞，法官認為梁男既能回憶起案發後情形，猶對於其毆打陳姓友人之事推說沒有印象或片段記憶，顯係事後卸責之詞，不足採信，因此依傷害罪判處拘役55天，得易科罰金。

桃園地檢署回應，梁男因殺人案件，經台灣高院判決無罪，並責付桃園市政府衛生局，因梁男另有傷害案件，前經桃園地法判決拘役55日確定，本署執行科聯繫桃園市政府衛生局，並徵得其同意，先依法執行梁男所犯傷害罪拘役55日之刑期。

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