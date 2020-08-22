分享三位吉他手故事　法麗達(Farida)捐贈吉他讓音樂回到部落

▲法麗達(Farida)公司捐贈吉他讓音樂回到部落。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府文化處22日在鐵花村舉行「綻放在台灣東岸的鐵花3位吉他手的故事」音樂大師講座，邀請到陳建年、吳昊恩、保卜等3位出生台東的吉他手，分享在音樂領域上的心路歷程，法麗達(Farida)公司也特別捐贈吉他給大武加拿美等兩部落，讓部落青年也能有樂器學習音樂。

文化處指出，「綻放在台灣東岸的鐵花」計畫舉辦，除了致力於音樂人才的培訓外，也前往台東縣內各部落辦理展演活動，而在部落展演的網路直播中，意外發現大武加拿美部落「連一把吉他都沒有」，引起台灣知名吉他廠牌法麗達(Farida)的注意，一口氣捐贈12把各式吉他，期望透過計畫的力量將樂器捐贈到需要的部落，將這批吉他直接送到大武加拿美部落、延平武陵部落等需要樂器的學童手中。

捐贈儀式於下午14時20分「綻放在台灣東岸的鐵花—台東3把吉他手的故事」音樂大師講座前舉辦，由吳昊恩代表法麗達(Farida)公司將吉他捐贈給臺東縣政府，並由文化處副處長劉俊毅接受後，轉交給加拿美部落及武陵部落學童，實現把樂器送給部落青少年學習音樂的美意。



台東縣長饒慶鈴對此感謝，並表示，台東縣府相當重視台東縣內音樂的發展，此計畫除了能讓有音樂夢的人發行歌曲，也能照顧到部落享有音樂的權利。

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▲3位吉他手分享故事。（圖／記者楊漢聲翻攝）