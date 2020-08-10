　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

護理生力軍報到！　台東基督教醫院與馬偕護專建教合作

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲馬偕護專第二批護理生力軍報到。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲馬偕護專第二批護理生力軍報到。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「東基像個溫馨的大家庭！」台東基督教醫院與馬偕醫護管理專科學校建教合作的第2批護理生力軍，10日報到。第1批「學姐」代表也在百忙中迎接學弟妹們加入護理「大家庭」，當面給予鼓勵。已在2月到院實習的護理新生們，對於投入工作已有準備，並期盼在護理專業上有更大的精進。

偏鄉護理人才難尋，東基為持續充實護理人才，2014年起與馬偕護專建教合作，推動長態型在地護理人才培育計畫。以每年資助8位符合資格的台東子弟獎助學金方式，培訓護理人力，畢業、習得專業後回到東基就業，盼能降低東基護理人員的流動率。

東基護理部主任歐惠容表示，10日報到的第2批共有7位，依個人志願及科室需求媒合後，分發到外科病房、內科病房、產兒科病房、呼吸照護病房、手術室等五個單位，另1位因故於明年二月加入東基護理團隊，服務時間以5年為準，可為短缺的護理人力注入一股新力量。

每屆護理生力軍在「最後一哩」都會回到東基實習1個月，提前熟悉工作環境及學習，這批生力軍最有感的就是東基護理團隊就像個溫馨的大家庭，學長姐們都樂意教導。由於實習期間恰巧遇上新冠肺炎最為嚴峻的時期，在學習各科專業之餘，也實際參與醫院的防疫演練，增加防疫實務經驗。

此次報到的生力軍中，盧彥呈是唯一男性，談起國中畢業時，為何選擇參加東基與馬偕護專建教合作，認為「可以保障工作機會，不必擔心沒工作」。而且家人住院時，受到護理人員細心的照顧，「這個專業很厲害」，決定成為護理師。並選擇進入手術室，希望能盡速進入狀況，熟悉手術流程及作法。

將到產兒科服務的呂巧姿，同樣是考量不必負擔學費，又能到外縣市讀書，看到不一樣的世界，畢業即就業。去年暑假還參加一粒麥子基金會「希望種子」，先到東基工讀。呂巧姿說，原本就喜歡小孩，經過各科實習，決定到產兒科服務。

分發到呼吸照護病房的林佳潔坦言，這並不是最初的選項，但實習時，執行了許多從未做過的技術，收穫很大，相信未來可以充分運用到臨床病人照護；張凰琳與黃昱慈一起進入外科病房，張凰琳本身對外科非常有興趣，黃昱慈雖是對外科最不熟悉，但學姐們都很願意教學，相信未來可以成為稱職的護理師。

成為東基護理生力軍的同時，大家想對有意參與建教合作方案的學弟妹們大聲地說，臨床護理工作雖然有甘有苦，但必定有學姐相伴扶持，鼓勵有志願、有熱忱的台東子弟，護理是不錯的選擇，不僅利已利人，還能學到很多關懷照顧的技巧，重要的是畢業就能就業，還可以留在台東回饋鄉親鄰里，值得而有意義。

►靠這樣年輕20歲

►二手票券豐富你的生活

▲馬偕護專第二批護理生力軍報到。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲馬偕護專第二批護理生力軍報到。（圖／記者楊漢聲翻攝）

ET快訊
米克拉颱風強降雨「最危險時間」！　西半部5地區嚴防致災
快訊／黎巴嫩大爆炸...總理宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了
野生蔡依林現身農禪寺！　往下一看…緊身上衣「炸出超兇深溝」
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園山區午後豪雨　巨石砸自小客車1人輕傷

土城城林橋汽、機車違規爭道　新北交通局協請警方嚴格取締

颱風天超市塞爆！澎湖雞蛋、泡麵全被掃空…遊客擠滿機場趕著回家

金山小二生李悅熒自辦「小小書展」　新北市圖暑假很不一樣

中國人壽及秀峰公記慈善會推動微型保險　台南近9千名低收入戶受惠

米克拉颱風來襲台電全力戒備　雲林縣停電復電資訊看這裡

百年三峽農會力拚創新　「三峽農饗樂遊」北大特區開展

滿足7歲小妹遺願！麥當勞破例清晨炸薯條　兒童餐+小可...感動南大店

《數電影的人》修復師需要花30天　才能修復她銀幕上10分鐘的美麗

颱風米克拉直撲　10日晚間澎湖花火節確定取消

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

桃園山區午後豪雨　巨石砸自小客車1人輕傷

土城城林橋汽、機車違規爭道　新北交通局協請警方嚴格取締

颱風天超市塞爆！澎湖雞蛋、泡麵全被掃空…遊客擠滿機場趕著回家

金山小二生李悅熒自辦「小小書展」　新北市圖暑假很不一樣

中國人壽及秀峰公記慈善會推動微型保險　台南近9千名低收入戶受惠

米克拉颱風來襲台電全力戒備　雲林縣停電復電資訊看這裡

百年三峽農會力拚創新　「三峽農饗樂遊」北大特區開展

滿足7歲小妹遺願！麥當勞破例清晨炸薯條　兒童餐+小可...感動南大店

《數電影的人》修復師需要花30天　才能修復她銀幕上10分鐘的美麗

颱風米克拉直撲　10日晚間澎湖花火節確定取消

阿札爾訪台之際　共機越海峽中線！環時嗆：這是對台當局的明確警告

桃園暴雨落石突墜下！女駕駛開車一半遭砸　驚悚畫面曝光

《精神病》結局收視爆衝！韓網一張圖讚爆：開始到收尾都完美

「星爵」克里斯普拉特老婆生了！　73歲岳父阿諾終於升格當外公

陳立農線上開唱燃炸舞台！　「吸2億人次」熱議：像從畫中走出的男子

《二十不惑》金句引共鳴：「試錯了是青春，試對了是長大！」

子瑜染成淺橘色了！　「綁雙馬尾公主頭」新髮型曝光

米克拉颱風強降雨「最危險時間」！災變中心預警：西半部5地區嚴防致災

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

遭囚海洋世界10年！　2小白鯨終在冰島回到大海懷抱

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

地方熱門新聞

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

民眾退房隔天接飯店來電索賠

一大片汙損照片曝！客控遭索賠5萬清潔費　業者反擊了

澎湖超市塞爆！雞蛋、泡麵全被掃空

小琉球帶團闖爆打！管制員：全體離職

滿足7歲小妹遺願　麥當勞破例清晨炸薯條

網傳　桃園「登革熱重災區」訊息？

道路開挖交通大打結　花蓮市中心至8月底禁挖

台南自駕公車啟動上路

法裔消防員台南消防訓練

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

雲林颱風停電復電資訊看這裡

盧秀燕：賞望高寮夜景加持戀情

三條崙海水浴沉寂多年　海洋音樂祭湧入2萬遊客

更多熱門

相關新聞

大千醫療進偏鄉　發展遲緩兒免離家

大千醫療進偏鄉　發展遲緩兒免離家

苗栗縣泰安鄉象鼻村1名詹姓男童，在進入托兒所就讀時，比較少與人互動，語言表達也較少，多是用手指東西來表達，若大人聽不懂時，就會生氣、摔東西；經大千醫院復健科提供的兒童發展聯合評估後，經過一段時間後，詹小弟在互動及言語上進步許多，讓一直擔心的詹媽媽終於可以放心。

台師大開「偏鄉學程」助弱勢生3週國英數進步10分↑

台師大開「偏鄉學程」助弱勢生3週國英數進步10分↑

台東基督教醫院啟動放射治療　逾69家庭受惠

台東基督教醫院啟動放射治療　逾69家庭受惠

台南左鎮誕生首間華山愛心店家

台南左鎮誕生首間華山愛心店家

雲林偏鄉開辦「幸福小黃」　滿3人即發車

雲林偏鄉開辦「幸福小黃」　滿3人即發車

關鍵字：

台東基督教醫院 護理 偏鄉

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面