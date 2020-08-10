護理生力軍報到！　台東基督教醫院與馬偕護專建教合作

▲馬偕護專第二批護理生力軍報到。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「東基像個溫馨的大家庭！」台東基督教醫院與馬偕醫護管理專科學校建教合作的第2批護理生力軍，10日報到。第1批「學姐」代表也在百忙中迎接學弟妹們加入護理「大家庭」，當面給予鼓勵。已在2月到院實習的護理新生們，對於投入工作已有準備，並期盼在護理專業上有更大的精進。

偏鄉護理人才難尋，東基為持續充實護理人才，2014年起與馬偕護專建教合作，推動長態型在地護理人才培育計畫。以每年資助8位符合資格的台東子弟獎助學金方式，培訓護理人力，畢業、習得專業後回到東基就業，盼能降低東基護理人員的流動率。

東基護理部主任歐惠容表示，10日報到的第2批共有7位，依個人志願及科室需求媒合後，分發到外科病房、內科病房、產兒科病房、呼吸照護病房、手術室等五個單位，另1位因故於明年二月加入東基護理團隊，服務時間以5年為準，可為短缺的護理人力注入一股新力量。

每屆護理生力軍在「最後一哩」都會回到東基實習1個月，提前熟悉工作環境及學習，這批生力軍最有感的就是東基護理團隊就像個溫馨的大家庭，學長姐們都樂意教導。由於實習期間恰巧遇上新冠肺炎最為嚴峻的時期，在學習各科專業之餘，也實際參與醫院的防疫演練，增加防疫實務經驗。

此次報到的生力軍中，盧彥呈是唯一男性，談起國中畢業時，為何選擇參加東基與馬偕護專建教合作，認為「可以保障工作機會，不必擔心沒工作」。而且家人住院時，受到護理人員細心的照顧，「這個專業很厲害」，決定成為護理師。並選擇進入手術室，希望能盡速進入狀況，熟悉手術流程及作法。

將到產兒科服務的呂巧姿，同樣是考量不必負擔學費，又能到外縣市讀書，看到不一樣的世界，畢業即就業。去年暑假還參加一粒麥子基金會「希望種子」，先到東基工讀。呂巧姿說，原本就喜歡小孩，經過各科實習，決定到產兒科服務。

分發到呼吸照護病房的林佳潔坦言，這並不是最初的選項，但實習時，執行了許多從未做過的技術，收穫很大，相信未來可以充分運用到臨床病人照護；張凰琳與黃昱慈一起進入外科病房，張凰琳本身對外科非常有興趣，黃昱慈雖是對外科最不熟悉，但學姐們都很願意教學，相信未來可以成為稱職的護理師。

成為東基護理生力軍的同時，大家想對有意參與建教合作方案的學弟妹們大聲地說，臨床護理工作雖然有甘有苦，但必定有學姐相伴扶持，鼓勵有志願、有熱忱的台東子弟，護理是不錯的選擇，不僅利已利人，還能學到很多關懷照顧的技巧，重要的是畢業就能就業，還可以留在台東回饋鄉親鄰里，值得而有意義。

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▲馬偕護專第二批護理生力軍報到。（圖／記者楊漢聲翻攝）