輕鬆辦護照　11日全國戶政事務所開辦！饒慶鈴感謝中央聽到民眾心聲

▲戶政事務所可以辦護照，讓偏鄉民更輕鬆。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

好消息！自11日起內政部及外交部合作在全國戶政事務所開辦「首次申請護照親辦一處收件全程服務」措施，民眾首次申辦護照將不再舟車勞頓奔波，只要到居家附近戶政事務所辦理即可，台東縣長饒慶鈴感謝中央聽到民眾心聲，未來對於首次將出國旅遊或唸書工作的縣民更為便利，也希望民眾多多利用。



饒慶鈴表示，台東縣政府有感於地處偏遠，申請護照對縣民而言，更增諸多不便，長年以來積極與外交部合作，共創便民措施，台東縣民可利用每月固定的時間就近到縣民服務中心送件申辦護照。去年全年共計受理1,514件，大大減輕民眾往返奔波之苦，未來也希望能持續辦理。這次開辦之便民措施，除了提高戶政事務所的作業效率，也開創了更優質的服務品質。

今年雖受疫情影響，國人自農曆年後即無法出國，但台東縣各戶所仍受理了「首次申請護照親辦至戶所辦理人別確認」共372件。感謝內政部及外交部共同攜手合作，未來藉由戶政事務所的「一站式」服務，臺東縣民得以享受更便利的護照申請服務，尤其是對偏遠鄉鎮及2離島之鄉親，助益更甚。戶政事務所將更積極運用科技設備，整合資源並提供E化的便捷服務，請縣民能夠多加利用。

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▲戶政事務所可以辦護照，讓偏鄉民更輕鬆。（圖／記者楊漢聲翻攝）