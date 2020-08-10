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善耕365／在偏鄉力挽狂「籃」！　夢想雲林幫孩子奪回人生

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▲圖/夢想雲林 提供

文／善耕365　圖／夢想雲林提供

「上半場失去的，下半場贏回來」—在籃球電影《下半場》有這麼一句話。

在雲林偏鄉，有著種種無以言說的荒謬與真實….沒有目標的渾噩、家庭的破裂、結構的腐濁，為了不讓所處環境，成了吞噬孩子未來的怪獸，夢想雲林用籃球這項富有魅力的運動，讓孩子擁有籃球的進攻意志，幫孩子們奪回人生的下半場！

偏鄉已不偏鄉? 地方教練告訴你 翻轉有多困難…

請繼續往下閱讀...

「你不要去工作哦，你去工作我們會領不到低收。」陳璽祥教練無奈地轉述家長曾對孩子說的話。試想身處這些環境下的孩子，該如何有目標、夢想？在雲林多年的教練觀察到，有些家庭只想領補助過生活，而且這種情況在雲林多的可怕。然而只給錢，事實上並沒能有效地幫助的這個孩子及家庭，只導致家庭環境持續惡性循環，也因此許多真正需要照顧的孩子，因政策條件卻沒能獲得補助。陳教練從中認知到家庭生活教育沒有落實在這些孩子身上，所以發起夢想雲林計畫，透過籃球教育來介入一個人的生活，翻轉青少年的處境，給予支持、鼓勵，讓孩子勇於面對挑戰，讓籃球不放棄的精神成為孩子的一部分。

▲女籃也是不可少的！夢想雲林服務的學校有北港農工、水林國中、東勢國中、口湖國中

從原本沒有球隊的海線，夢想雲林到現在已組織了好幾支雲林的球隊，但教練也不諱言的說「經營這樣的計畫每一年都很辛苦，畢竟是自願性的球隊，最近才有一位孩子剛來練球，練得很開心也很有心得，但因為家長一句話『不需要那麼辛苦』，就再也不能來練球了…..」陳教練說到雲林偏鄉的封閉，是外面城市的人難已想像的，有著隔代、貧窮、單親、政策結構等種種問題。「其中更有一年，女籃球隊的組成，只有一位家庭生活機能是正常的。」教練感慨偏鄉的小朋友被綁在這樣的環境裡，沒有想看見未來的渴望，需要被改變的事情還很多，希望能用籃球盡可能地接住每個小孩。

籃球超展開：練球也練心，給孩子一個家

由於雲林偏鄉交通相當不便，公車5、6點就結束，為了趕車，學生根本沒有參與課外活動的可能，出外縣市比賽也難以回家，後來靠著教會募款及教練自籌經費，直接安排宿舍照顧他們，讓他們有更多課外活動的機會。教練說自己是球隊的義工教練兼褓姆兼司機，宿舍讓孩子下課來練球，有夥伴，能夠住，學習獨立，一方面也是給他們一個家的溫暖；有些球員甚至畢業了，宿舍還是讓他們繼續住下來。

同為偏鄉長大的陳教練，小時候很渴望能有更多機會，所以在進行籃球教育的同時，也把關孩子們的課業，不斷地給予支援、鼓勵，來打球甚至還提供獎學金，希望他們能用自己的方式，走出自己的路。教練說：「夢想雲林，希望能照顧每個孩子的夢想，努力成為全方位的圓夢計畫」因此在籃球教育外，夢想雲林也舉辦職前探索的活動，透過芥菜種會、台灣愛鄰社區服務協位等單位，讓孩子去體驗不同的工作，也舉辦旅行、比賽盡可能的開闊孩子們視野，讓他們有機會能多思考自己的未來。

「有一群人願意陪你苦過，這是多難得的事」來參加訓練其實很苦很累，籃球核心有著澎湃的靈魂，需要自己努力的意志，也需要團隊的默契和協調能力。訓練時的辛苦，比賽前的緊張，站在球場上的的未知與刺激，籃球的心法都是關於人生的防守與進攻。深耕籃球的這幾年，也陸續看見孩子們因練籃球而變化跟進步，長大離開球隊後也能有很好的發展，許多孩子上了國立大學，甚至會回來幫助現在的球隊，教練說「拿到獎杯是一時的，但這些孩子能學會感恩是一輩子的」。

▲ 五年前的飛沙國中的學姊回來幫忙

誰說不可能 沸騰籃球魂！那一年 6人突進代表隊！

過去曾有一句話這麼說：「台灣最貧窮的縣是雲林縣，而雲林縣最窮的鄉就是口湖鄉！」HBL 的運動明星王家昌來自雲林的口湖鄉 ，也正是夢想雲林計畫啟動時的第一屆的學員。教練細想當年，國中的家昌他課業不行，完全是位被放棄的孩子，教練藉由拉拔他加入球隊，不斷地鼓勵栽培，也靠著他自己苦練的意志，後來以優異的籃球表現保送東山高中，今年又再考上台師大，現在在許多轉播賽事都看得見他耀眼的表現。

▲王家昌在HBL表現亮眼。翻攝自FOX賽事轉播

教練回想第一年帶隊參加國中籃球聯賽說道:「只有六個人的球隊，要打進代表隊有多難！要打贏那些體育班根本不可能…但不可思議的，我們居然做到了，還成為了雲林代表隊。」教練現在回想起仍記憶猶新，也與有榮焉。也許，那次經驗籃球向我們證明了，儘管偏鄉孩子先天矮小，環境也沒有人好，不被看好，但人生這一局慢慢打，我們還是可以贏的

▲王家昌夢想雲林時期。左3 王家昌、右1 陳璽祥教練

持續耕耘地方 箭步上籃

人生好比一場大型的籃球賽，有「導師」、有「夥伴」、有「禁區」….孩子從沒目標的度日到能展開踏實溫暖的笑容，未來也仍有許多挑戰等著他們，從陳教練與談間，看見他願為孩子支援一切，相信籃球帶來的改變可以很巨大，這一切的故事未來還會持續用汗水堅持出養分，用籃球持續改變僵化的地方，撞擊出孩子們的夢想！

▲透過籃球帶孩子走出去，去外縣市旅行、觀賽

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站　　

【在偏鄉力挽狂「籃」！夢想雲林幫孩子奪回人生】

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