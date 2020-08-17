善耕365／溜越250公里　偏鄉的路溜小勇士

文／善耕365 圖／展夢‧飛翔 提供

在盛夏，炙熱的南風伴隨汗水的鹹味，他們用直排輪飛馳地溜過山腳 ，溜進工業區，溜出稻田，畫面像是一部活生生的公路電影，這一趟用歌唱、勇氣、熱情串聯的旅行，在東部的每一寸土地留下青春的記憶。

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來自屏東泰武及台東信義的孩子橫跨台東花蓮的大冒險「偏鄉孩子直排輪馬拉松」，為期六天五夜的路溜，在7/30圓滿落幕，善耕365的夥伴短暫參與旅途精彩點滴，邀請來不及加入此次冒險的你們，與我們一同細細回味這趟花東奇幻旅程。 ◤ 延伸閱讀:〈為孩子打造移動的浪漫，讓勇氣蔓延在路上〉

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移動的歌舞隊 ，與砂石車並行沒在怕！

每天天還沒亮，小朋友就已起床整裝，「嗶！成路溜隊型！」準備上路。在溜行中，孩子隨著腳步左右開始搖擺，中間隊伍的小孩突然開始唱起了族語歌，然後所有的人自然而然加入齊唱，安全帽上有太陽帶節奏感的反光，一閃一閃，孩子沿途向店家大聲說：「早安！」，一行人在路上像是一組歌舞隊，就算與砂石車並行，也展現沒在怕的氣勢。站在路溜隊伍最前方的子璇、宥儒是這次的領隊，肩負起領導整個團隊的責任，除了要及時判斷路況作出正確的手勢，讓後方的人知道，確保行程順利進行，記得某天早上錯過預計要搭的公車〔註1〕，子璇不慌不忙的找助理教練討論，決定改搭火車，順利解決交通接駁的問題，一邊思考行進中的每個可能性，當下做出判斷，是非常不容易的角色。

「阿！」前面的人為了閃大便，緊急煞車導致後面所有人撞在一起。路溜在路上並非想像中容易，每天要溜好幾個小時，突發狀況也訓練著小朋友的及時應變能力。頂著高溫炎熱還有時有午後雷陣雨的氣候，在公路上奔馳，汗如雨下、膚色被曬得黝黑透亮，長途溜行導致鞋內溼、發癢，不斷摩擦水泡，即便受傷孩子也不喊痛，一副沒事還想溜的樣子。原本好奇這麼長途的溜行中，孩子在想些什麼？其中一位孩子說：「沒多想什麼，只想趕快到終點，好期待晚上的游泳池跟溫泉！！」〔註2〕

讓你看見我！溜向人群自我介紹， 小孩:「學習到撩妹技巧..(笑)」

以為挑戰只在溜行中發生嗎？這次活動，從設備的籌備到人力可都是集結了眾人的力量。教練希望孩子們能好好把握這次機會，多與外界接觸；這次的大挑戰，就是要向路人自我介紹! 開始前，孩子群聚在一塊，一次又一次的排練說詞，要求自己要在遊客面前展現出最好的一面。可以看見每組孩子用羞澀的聲音向遊客介紹自己，面對孩子生澀的說明，遊客們停下腳步親切聆聽，熱情的共同合照，這是教練特意安排的功課：「不要只單純出來溜，應該要讓更多人知道，並對自己正在做的事情感到自豪。」 小孩事後笑說:「我都專找漂亮的姊姊作自我介紹， 學習到撩妹技巧..(笑)」孩子搭訕路人過程中笑料百出，也遇到路上好心的大哥看孩子們很辛苦，送上運動飲料補給，各種餵食都是常有的事。 此外，每天睡覺前，也有考驗在等著，必須寫當天心得報告並與家人分享5分鐘以上的電話，還要用影片剪輯作為日記，這些都是課本裡學不到的東西啊。

遇見飛行少年 譜出獨輪車的特別回憶

腳上一片又一片的刺青，感覺生猛但其實溫柔的少年。那一天偏鄉孩子與飛行少年相遇。(飛行少年：來自信望愛少年學園，少年們多半來自特殊的家庭，他們用獨輪車飛行在路上，故作飛行少年 )

初見面，飛行少年們看起來有點生澀，但對坐的偏鄉孩子們自在地吃著零食飲料看著他們，並主動與他們分享水果。與信望愛少年學園的飛行少年相遇，是小龍教練特別安排的橋段，事前小朋友們都不知道，在互相認識後的午後展開突如其來的獨輪車體驗，小孩都興奮得不得了，在少年們的協助下坐上獨輪車，來回嘗試、跌倒、尖叫....不穩的瞬間，少年們的手火速地支撐住。



「起步腳的踏板應該往後擺」少年們細心指導孩子。

「哥哥，請問是這樣子嗎」孩子一邊緊抓肩膀的向他提問。

(少年們也許不常被叫哥哥，感覺他們有點害羞又樂在其中。 )

除了獨輪車體驗的特別安排，隔天早上， 少年們騎乘獨輪車一同與孩子共溜上路，展開20公里的陪伴，有獨輪車、有直排輪，場面看起來十分浩大。獨輪車的移動速率比直排輪低， 相較直排輪也較費力，為了與直排輪一起移動，少年們拼命流汗，「蛋蛋掉了..」、「好餓噢 」哀號中卻也沒有放慢腳步，就算逆著風，少年們也拼命飛行，因為在行進中若速度不一 也會影響整個隊伍，這樣的耐力考驗，相當於一般人一整天不能停下來/non-stop的飛輪課阿。





「接車！」後面的少年大喊。獨輪車騎在路上了，隊伍中若有人跌倒了，就要趕快接住扶起車子，不然後面的人也全部都會像骨牌效應般的摔倒，是一個在路上必須同心同力的運動。在前一日的相見歡裡，少年學園裡的老師介紹到：「我們要幫助每個特殊少年，讓這個社會少一個陳進興少一個鄭捷...」。也許，「接車」如同這個社會，我們要有能力接住每個少年。

感謝之旅 不捨相擁告別

從情義相挺的都歷派出所所長警車開道，隨行志工、製作熱飯菜的廚師、到送上冰涼飲品的老闆，孩子都拿出一百分的態度感謝，這趟旅程，不只是體力與耐力的考驗，更有著許多人的支援與祝福。透過離家，孩子短暫體會到生活自理的辛苦與不便，特別錄製影片一字一句對家人的感謝。

來自不同背景不同家庭的孩子，在這趟旅程中一起克服難題一起成長，孩子學習到最重要的事物--「珍惜相遇的每一個時光。」在告別的場景裡，孩子們相互擁抱，沒有淚水，但有汗水地一邊打鬧說笑。

這場東部旅行並無畫下句點， 汗水與歡笑將種在孩子們內心成為種子，孩子們未來人生的旅途才正要開始，有一天若失去氣力，相信孩子會想起這個時候，自己曾經大喊著：「明天的我，會感謝今天我的努力！」

溜出去，期待他們發芽的那一天。

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站

【溜越250公里 偏鄉的路溜小勇士】

〔註1：危險不能溜行的路段，會改以其他交通工具代替。也都是由孩子們事前規劃。〕

〔註2：高溫炎熱，路溜都是清晨開始到中午11點，中午11點到14點休息，14點過後依當下氣候判斷是否再出發，若活動當中，氣溫超過36度也不再路溜，避免孩子中暑；17點過後也不再路溜，以確保路途視線安全。不路溜的時間也準備了很多豐富的行程，玩水、泡溫泉、逛夜市、吃冰等。〕