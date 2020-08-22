雲林後備憲兵822搶救血荒　舉辦「珍愛生命聯合捐血」活動

▲雲林縣後備憲兵荷松協會血荒，舉辦4場捐血活動，救人一命勝造七級浮屠，更期望社會各界共襄盛舉，為解決血荒盡一己之力,共創美好的社會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣後備憲兵荷松協會為搶救炎熱夏天及疫情影響所帶來的血荒，義無反顧站出來舉辦4場捐血活動，8月22日上午9點至下午4點在虎尾京城銀行前舉辦「珍愛生命聯合捐血」活動。捐血250cc者,贈送愛心米1包；捐500cc者贈送愛心米2包，等多項贈品給予參與此項公益的捐血者。

雲林後憲是一個充滿仁愛精神，關懷社會的團體，他們秉持著「一日憲兵，終身憲兵」的忠貞理念，為整個社會注入一股正能量，希望能藉由「捐血一袋，救人一命」的活動，讓社會更祥和，更進步。

虎尾後憲主任簡良益表示，社會是一個生命共同體，當看到因失血過多，導致生命無法挽回的案例時，相信每個人內心都有一股惆悵，為了能挽救每一條珍貴的生命，後憲義無反顧站出來，舉辦4場捐血活動，希望能讓需要血液挽救生命的人能及時獲得救援。

此次捐血活動除了有愛心米，還有社會各界善心人士提供的贈品，救人一命勝造七級浮屠，更期望社會各界共襄盛舉，為解決血荒盡一己之力,共創美好的社會。

▲雲林縣後備憲兵荷松協會血荒，舉辦4場捐血活動，救人一命勝造七級浮屠，更期望社會各界共襄盛舉，為解決血荒盡一己之力,共創美好的社會。（圖／記者蔡佩旻攝）



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