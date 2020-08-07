郭綜合醫院響應捐血　熱血爸爸親爭相參與共襄義舉

▲郭綜合醫院為響應「捐血一袋，救人一命」的義舉，於父親節前夕舉辦捐血活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

郭綜合醫院為響應「捐血一袋，救人一命」的義舉，於父親節前夕舉辦捐血活動，響應台南捐血中心之邀約，並鼓勵熱血爸爸們一同響應義舉，共募得17500 CC熱血，參與者表達堪稱一個有意義的父親節。

郭綜合醫院於今年1月21日已舉辦捐血活動，但因新冠肺炎疫情影響，捐血人數少，捐血中心多次邀約該院希望再度舉辦捐血活動，考量近期疫情趨緩且適逢父親節，故院內單位與檢驗科開會討論後，決定以「熱血爸爸」為主題，舉辦捐血活動，邀請醫院同仁與民眾一同挽袖捐血。

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根據統計，年輕族群捐血人次20年來少了超過一半，捐血比率同樣頻創新低，暑假期間學生血源流失，加上日前疫情影響，捐血人因減少外出機會而降低捐血行動，雖有許多熱心人士主動捐血，但捐血中心每天供應雲嘉南地區醫療院所數量可觀，血庫必須有足夠的安全存量，深具愛心的郭綜合醫院員工未雨綢繆，在郭總裁的發動下，促成這次全院性的熱血父親節捐血活動。

郭宗正總裁提到，國家血庫長期來缺血嚴重，為響應捐血一袋救人一命的義舉，也為血荒盡一份心力，醫院長期來每年固定響應台南捐血中心舉辦捐血活動，為能將捐血層面擴大，讓更多民眾響應捐血救人活動，今年特地舉辦2次捐血活動，第1次於春節前夕舉行寒冬捐血，第2場則於父親節前夕，鼓勵院內同仁與民眾一同響應善舉。

新任院長鄭雅敏提到，捐血是一切愛的開始，見到院內同仁的熱心響應，讓人更覺這項活動深具意義，也深盼社會各界人士能熱心響應這項公益活動。郭宗正總裁一直以來秉持「人的生命比地球重」的理念懸壺濟世，有鑑於漫長暑假過程中，病痛朋友更需有充足血源作後盾，因而發起捐血送愛心活動，並獲得院內各單位同仁及院外許多熱心人士的爭相響應。

放射診斷科黃正強主任、癌症中心曹書儀主任、檢驗科李文琮主任、資材室鄭文雄主任、病理科葉麗敏組長等相關主管率先捲袖捐血，男丁興旺的兩大單位資訊室與工務室也熱情參與，包括資訊室李怡慰組長、陳泓元、黃傳芳程式師，工務室趙佳鑫組長、楊子賢、李克允、李國禎等熱情父親，還有不少熱心社會公益的志工們，平時默默的在醫院奉獻外，也力邀親朋好友一起捐出熱血，許多參與的民眾表示，捐血一袋、救人一命的善舉，是真正的善念善行，也一直將「助人為快樂之本」這句話奉為行事準則付諸行動，所以他們樂於參加這種有意義的活動，加上熱心的醫護同仁、志工及病患親友也爭相加入捐血行列，場面相當熱烈，被民眾稱為「熱血醫院」。

此次捐血活動中，檢驗科李文琮主任與病理科葉麗敏組長為夫妻檔一同挽袖參與蔚為佳話，放射診斷科黃正強主任這位熱血爸爸，自從當兵時期開始就加入捐血行列，此次捐血已經是第94次響應捐血活動，亦被同仁們視為捐血楷模。

此次捐血活動郭總裁亦特別為參與者公開嘉獎，並贈送精心準備的居家防疫包。共獲得包括醫務、護理、醫技、行政等部門員工與志工、民眾共56人，熱情響應，其中更有14人挽袖捐出兩袋血，在疫情趨穩的暑假缺血期，適逢父親節前夕，帶來暖暖的溫情。

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