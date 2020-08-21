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雲林劍湖山公車站...超簡陋　村長建議設立加蓋候車亭

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▲整個公車站沒有可以遮風避雨躲太陽的地方，山區容易下午後雷雨，讓搭車等車民眾非常不方便。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲整個公車站沒有可以遮風避雨躲太陽的地方，山區容易下午後雷雨，讓搭車等車民眾非常不方便。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

劍湖山世界遊樂園是國內知名遊樂區，位於雲林縣古坑鄉山區，於劍湖山渡假飯店外的公車招呼站卻相當的簡陋且不顯眼，緊鄰車道的設置更是危險，遇上假日在人車較多的時段，更常有遊客穿梭車陣候車的情況，永光村長賴茂行建議縣府應設置美觀且顯眼的公車站，期增加一處特色景觀和維護候車遊客的安全。

古坑鄉劍湖山遊樂世界，是民營的遊樂區也是雲林縣吸引外來遊客的知名景點，假日人潮往返頻繁，其交通運輸除乘坐遊覽車或自行駕車前往外，搭乘大眾運輸工具的遊客也不在少數，目前公車有台西客運和台灣好行兩線，原先公車候車站設在車輛出入口左側，後因進入園區的車輛動線改變，公車候車站也隨著遷往園區外的路旁。

▲整個公車站沒有可以遮風避雨躲太陽的地方，山區容易下午後雷雨，讓搭車等車民眾非常不方便。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲整個公車站沒有可以遮風避雨躲太陽的地方，山區容易下午後雷雨，讓搭車等車民眾非常不方便。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

永光村長賴茂行說明，整個公車站沒有可以遮風避雨躲太陽的地方，山區容易下午後雷雨，讓搭車等車民眾非常不方便，尤其現在的位置處於雲212線通往桂林和通往大湖口和前往遊樂區停車場的三叉路口，且有上下坡度的視線死角，遊客上下車的安全性相當堪慮，值得相關單位重視改善，以免滋生意外事故。

賴茂行表示，每逢遊客高峰時日，該處人車進出相當頻繁而多次造成雍塞，加上搭乘公車的遊客就在路旁的山溝旁和分隔島旁上下車，且須在車陣中穿梭而險象環生，因而希望相關單位設置具安全性又美觀的候車亭，不僅能維護乘客的候車安全，也可增加一處觀景。

▲整個公車站沒有可以遮風避雨躲太陽的地方，山區容易下午後雷雨，讓搭車等車民眾非常不方便。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劍湖山渡假飯店外的公車招呼站卻相當的簡陋且不顯眼，緊鄰車道的設置更是危險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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