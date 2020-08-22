午後雨彈狂炸南台灣！樹德科大前秒變「湍急小河」　汽車慘拋錨

▲受巴威颱風外圍環流影響，22日下午雨炸南台灣，有民眾經過高雄樹德科前發現大淹水。（圖／翻攝臉書《爆怨公社》）

記者徐愷昕／高雄報導

今年第8號颱風巴威生成，且強度正持續增強中，受到外圍環流影響，全台各地今降下雨勢。氣象局下午3點許針對「臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣」發布大雷雨即時訊息。對此，就有高雄民眾經過樹德科技大學前面時發現，校園門口竟然已水淹成小河，且當中還有車輛因此拋錨，卡在路中間動彈不得。

▲樹德科大22日下午淹水，校門口已成小河流，有車輛經過還半路拋錨。（圖／翻攝臉書《爆怨公社》）

高雄一位民眾22日下午在臉書《爆怨公社》發出一則影片，並寫下「我家面前有小河」等話。從畫面中可見，樹德科技大學在大雨侵襲下，校門口儼然已出現一條湍急小河，不管機車還汽車路過，都能濺起高高水花，而當中幾台轎車經過時，更直接於半路拋錨，卡在路中只能等待救援，實在有些尷尬。

該影片短時間內引發熱議，不少在地人留言「最熟悉的感覺又回來了」、「高雄的日常」、「樹德前面必淹，幾十年不變」，表示這裡逢災必淹，每年都不曾缺席，只能慶幸今天是假日，不然平日就麻煩了。而稍早樹德科大陳姓學生也向《ETtoday新聞雲》表示，現場真的是大淹水，他回家時一度受困其中，寸步難行。

中央氣象局表示，今（22）日熱帶性低氣壓外圍環流影響，各地水氣增多，東半部、南部及北部地區有局部短暫降雨，僅中部地區為多雲時晴，但午後也有局部短暫雷陣雨，特別提醒南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，東北部、東南部地區及午後其他山區也有局部大雨發生的機率。

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