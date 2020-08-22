紓困2.0看得到拿不到！高雄「抓龍一條街」超慘　降價求生...一晚只來一客人　　

▲六合夜市是足體按摩店的一級戰區，受到疫情影響，生意也跌破一半 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

韓流過後高雄六合夜市原本稍有起色的人潮，迅速退去，再加上疫情影響，六合夜市不少店家都是等不到客人，陷入苦撐的情況，當然也包括了六合夜市周邊的按摩店，這裡算是按摩店的一級戰區，光是周邊巷弄當中就有十幾家的按摩店，在這裡開按摩店的老闆黃盈祥苦嘆疫情開始後，每個月的業績短少了一半，只好丟出促銷「按腳60分鐘只要500塊」，他說以前只要「開門」就有客人上門的情況，忙到連按摩師都不夠用，得要找支援，現在居然得要促銷，還沒客人上門。

就在店門口高掛起紅色布條，上面就寫著「大特價，腳底按摩60分鐘500塊」，這還真的是大特價，對於六合夜市周邊的腳底按摩店來說，這根本就是不需要，不可能的事，上好足體按摩養生館的老闆黃盈祥嘆了一口氣，以前根本想不到，六合夜市開店的他，竟然還要「降價促銷」。

▲六合夜市是足體按摩店的一級戰區，店家推降價搶客，但還是「效果有限」 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃盈祥在六合夜市已經做了很多年的足體按摩，之前跟朋友合夥的按摩店拆股，今年四月又重新在六合夜市開了新店，他說自己也很意外竟然會這麼勇敢，在疫情期間開店，結果收入比以往大跌一半，黃盈祥說：「因為封關的關係，現在沒有外國遊客，以前跟現在的生意大概跌了15萬」。15萬對於在六合夜市開店的人來說，可是一大壓力，因為它可能就是一個月的租金，沒客人進門，但是租金還是得照算。

黃盈祥會造成收入短少的關係，主要是因為疫情造成大家都不敢外出消費，沒有觀光客，就連本地客也不願意到六合夜市玩，所以造成六合夜市周邊的按摩店家都是「很辛苦的經營」，雖然還沒有傳出有同業倒閉退場，但是六合夜市的攤商有些都已經收起來，但也不能就此等待，所以才推出了降價促銷，黃盈祥強調：「以附近六合夜市的價格來講，已經算便宜了一兩百塊錢」，不過記者觀察，就算已經低價了，但是一整個晚上才有一個女性顧客上門消費，記者詢問為何來店消費，她只簡單說：「第一次來店內，就單純試試體驗」。

▲等一整晚，雖然推了促銷，但是上門的客人還是僅有一名女客 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲六合夜市是足體按摩店的一級戰區，受到疫情影響，生意也跌破一半 。（圖／記者吳奕靖攝）

生意這麼不好，難道沒有想要向政府紓困嗎？黃盈祥坦言：「有聽過，但實際上真正領到錢的不多，因為好像一些條件的關係，而有了一些限制，像是自己是新開的店，所以沒辦法去辦紓困貸款，我希望他的條件可以儘量放寬，對於那些新經營的店家，在疫情階段開業的業者能夠比較寬鬆的條件」。

▲上好足體按摩養生館的老闆黃盈祥盼客人回流，也希望政府放寬紓困條件 。（圖／記者吳奕靖攝）