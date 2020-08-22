　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紓困2.0看得到拿不到！高雄「抓龍一條街」超慘　降價求生...一晚只來一客人　　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲六合夜市是足體按摩店的一級戰區，受到疫情影響，生意也跌破一半 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲六合夜市是足體按摩店的一級戰區，受到疫情影響，生意也跌破一半 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

韓流過後高雄六合夜市原本稍有起色的人潮，迅速退去，再加上疫情影響，六合夜市不少店家都是等不到客人，陷入苦撐的情況，當然也包括了六合夜市周邊的按摩店，這裡算是按摩店的一級戰區，光是周邊巷弄當中就有十幾家的按摩店，在這裡開按摩店的老闆黃盈祥苦嘆疫情開始後，每個月的業績短少了一半，只好丟出促銷「按腳60分鐘只要500塊」，他說以前只要「開門」就有客人上門的情況，忙到連按摩師都不夠用，得要找支援，現在居然得要促銷，還沒客人上門。

就在店門口高掛起紅色布條，上面就寫著「大特價，腳底按摩60分鐘500塊」，這還真的是大特價，對於六合夜市周邊的腳底按摩店來說，這根本就是不需要，不可能的事，上好足體按摩養生館的老闆黃盈祥嘆了一口氣，以前根本想不到，六合夜市開店的他，竟然還要「降價促銷」。

▲六合夜市是足體按摩店的一級戰區，受到疫情影響，生意也跌破一半 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲六合夜市是足體按摩店的一級戰區，店家推降價搶客，但還是「效果有限」 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃盈祥在六合夜市已經做了很多年的足體按摩，之前跟朋友合夥的按摩店拆股，今年四月又重新在六合夜市開了新店，他說自己也很意外竟然會這麼勇敢，在疫情期間開店，結果收入比以往大跌一半，黃盈祥說：「因為封關的關係，現在沒有外國遊客，以前跟現在的生意大概跌了15萬」。15萬對於在六合夜市開店的人來說，可是一大壓力，因為它可能就是一個月的租金，沒客人進門，但是租金還是得照算。

黃盈祥會造成收入短少的關係，主要是因為疫情造成大家都不敢外出消費，沒有觀光客，就連本地客也不願意到六合夜市玩，所以造成六合夜市周邊的按摩店家都是「很辛苦的經營」，雖然還沒有傳出有同業倒閉退場，但是六合夜市的攤商有些都已經收起來，但也不能就此等待，所以才推出了降價促銷，黃盈祥強調：「以附近六合夜市的價格來講，已經算便宜了一兩百塊錢」，不過記者觀察，就算已經低價了，但是一整個晚上才有一個女性顧客上門消費，記者詢問為何來店消費，她只簡單說：「第一次來店內，就單純試試體驗」。

▲六合夜市是足體按摩店的一級戰區，受到疫情影響，生意也跌破一半 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲等一整晚，雖然推了促銷，但是上門的客人還是僅有一名女客 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲六合夜市是足體按摩店的一級戰區，受到疫情影響，生意也跌破一半 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲六合夜市是足體按摩店的一級戰區，受到疫情影響，生意也跌破一半 。（圖／記者吳奕靖攝）

生意這麼不好，難道沒有想要向政府紓困嗎？黃盈祥坦言：「有聽過，但實際上真正領到錢的不多，因為好像一些條件的關係，而有了一些限制，像是自己是新開的店，所以沒辦法去辦紓困貸款，我希望他的條件可以儘量放寬，對於那些新經營的店家，在疫情階段開業的業者能夠比較寬鬆的條件」。

▲六合夜市是足體按摩店的一級戰區，受到疫情影響，生意也跌破一半 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲上好足體按摩養生館的老闆黃盈祥盼客人回流，也希望政府放寬紓困條件 。（圖／記者吳奕靖攝）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
銀行大出包「帳戶多出720億」　他手抖撥電話：天啊
獨／韓國瑜要來台北了！　為了這件事強碰朱立倫、江啟臣
同事「組裝+重灌電腦」忙2小時　他20分鐘搞定卻被開除
住不到1年！尼克1200萬賠售婚房　房仲接到手軟：一天40通
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

紓困2.0看得到拿不到！高雄「抓龍一條街」超慘　降價求生...一晚只來一客人　　

獨／韓國瑜闊別2個月現身台北　823郝柏村追思會強碰朱立倫、江啟臣

民眾黨成立港湖服務處布局2022　柯文哲：別老講選舉

吳釗燮投書美媒：國際接納台灣加入聯合國「永不嫌晚」

砍母頭丟中庭「二審無罪」　卓榮泰：政府有責讓人民免於恐懼

紓困2.0仍看不到未來！彰化「黑狗兄」襪廠開源節流　外銷代工仍衰退7成

國民黨14縣市擬實施入境普篩　柯文哲：結果都沒出來跟進什麼？

順柯P！檢疫者續住防疫旅館　柯文哲：中央地方合作補破口

再談「首戰即終戰」　馬英九：蔡英文「聯美抗中」自以為棋手

影／吉里巴斯「人肉地毯」爭議大　國民黨：應入境隨俗

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

超強翻唱《灌籃高手》片尾曲　完美駕馭！網友：唱到心坎裡

消暑聖品！鹿港超夯古早味剉冰　軟Q粉粿＋沁涼剉冰只要30元♥

張新成誇「非常美」！譚松韻秒送眼刀　合唱「無與倫比的美麗＋安靜」好好聽

不要再打了！教訓娃娃給狗狗看　整組嚇壞狂吠超害怕網笑：怕爆

紓困2.0看得到拿不到！高雄「抓龍一條街」超慘　降價求生...一晚只來一客人　　

獨／韓國瑜闊別2個月現身台北　823郝柏村追思會強碰朱立倫、江啟臣

民眾黨成立港湖服務處布局2022　柯文哲：別老講選舉

吳釗燮投書美媒：國際接納台灣加入聯合國「永不嫌晚」

砍母頭丟中庭「二審無罪」　卓榮泰：政府有責讓人民免於恐懼

紓困2.0仍看不到未來！彰化「黑狗兄」襪廠開源節流　外銷代工仍衰退7成

國民黨14縣市擬實施入境普篩　柯文哲：結果都沒出來跟進什麼？

順柯P！檢疫者續住防疫旅館　柯文哲：中央地方合作補破口

再談「首戰即終戰」　馬英九：蔡英文「聯美抗中」自以為棋手

影／吉里巴斯「人肉地毯」爭議大　國民黨：應入境隨俗

日職／張奕首局僅用13球　三振西武獅明星游擊手源田

連恩尼遜另一種老爸！《下一站，托斯卡尼》地表最暖父親

紓困2.0看得到拿不到！高雄「抓龍一條街」超慘　降價求生...一晚只來一客人　　

趁阿嬤熟睡！淡水3歲萌妹「帶狗出門」　 深夜相伴趴趴走

多到不敢用！銀行大出包「帳戶多出720億」　他手抖撥電話：天啊…

隊長馬奎爾鬥毆、襲警還想賄賂遭捕　曼聯：全力配合警方調查

日職／陽岱鋼二軍手感低迷　下三軍與大學隊交流

來趟超養生之旅！南投五星級渡假飯店　俯瞰日月潭做瑜珈太享受

日職／張奕先發戰西武獅！要止5連敗　先發打線出爐

悚！無人月台拍到「無頭人影」　攝影師嚇曝驚悚照：絕對沒修圖

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

政治熱門新聞

國民黨14縣市擬聯合實施入境普篩　「裝睡政府叫不醒」

陳時中調查彰化衛生局　負面聲量創新高

吸毒砍母頭無罪！葉毓蘭氣炸提修法

林欽榮辭教職任高雄副市長　柯P：年資到可領月退

回應弒母斷頭案　法務部官員：法醫所未做精神鑑定

王金平勸國民黨布局2022　高雄需奇招

發5000三倍券？　政院：目前沒有考慮

傳馬回鍋接國民黨主席　吳敦義挺：馬英九年華正盛！

女兵通過海軍UOU水械專長訓　徽章「直接釘入」胸膛

馬英九談「首戰即終戰」：蔡英文自以為棋手恐成棄子

桃花爆棚　陳玉珍羞曝已跟1追求者碰面

獨／韓國瑜闊別2個月現身台北！

「葉彥伯vs陳時中」彰化篩檢風波一次看

國台辦批OTT禁令　陸委會：斷自由行才製造障礙

更多熱門

相關新聞

普篩吵不停！醫列7點看「彰化之亂」

普篩吵不停！醫列7點看「彰化之亂」

整件事情爭議的最根本，是在於新冠肺炎的防疫初期，大家對於這個疾病究竟有無症狀和是否具有傳染力之間的關係並不完全了解。這個未知影響了對防疫政策的分歧，也是世界各國在疫情之初防疫策略各有不同的原因。（怪誰？當然是怪那個隱匿疫情還不分享疾病初始資料的國家，還有那個無作為只會嘴炮的WHO）

假戲真做殺人詐保　主謀與遺孀同居露餡

假戲真做殺人詐保　主謀與遺孀同居露餡

錦織圭第二次檢測仍陽性　可能無緣美網

錦織圭第二次檢測仍陽性　可能無緣美網

運將倒臥街頭　路過人車嚇壞報警

運將倒臥街頭　路過人車嚇壞報警

紓困2.0仍看不到未來！彰化「黑狗兄」襪廠外銷代工仍衰退7成　

紓困2.0仍看不到未來！彰化「黑狗兄」襪廠外銷代工仍衰退7成　

關鍵字：

新冠肺炎疫情紓困按摩店六合夜市足體高雄

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

「入住第一晚悔了」小資妹扛600萬：重找租屋

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

演藝圈疫情失控…Netflix：中斷所有韓劇製作

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

2020下半年危機爆發！「12月出大事」預言曝光

夫妻撈回髒小貓　一年變仙氣大眼

連線家裡攝影鏡頭　見兒勒死媽媽

碩士男酒吧外撿屍…摩鐵客滿帶去公廁硬上！

人妻攜子抓姦　「音樂濕」全裸躺床判賠50萬

更多

最夯影音

更多
媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰
帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面