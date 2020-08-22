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社會 社會焦點 保障人權

1個月血汗錢差點不見！上萬元薪資掉路邊　警方上臉書「尋人」

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▲上萬薪資袋掉路邊，中庄熱警急尋失主 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲找回上萬薪資袋，李姓失主面露微笑 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

上萬元的薪資袋不見了真的令人心慌！高雄林園一名在和發工業區工作的李姓男子，不慎遺失裝有一個月血汗錢的薪資袋，急得像熱鍋上螞蟻，幸好有熱心民眾撿起送到警局，警方以薪資袋上的名字用電腦系統查詢，比對可能失主，甚至到地方臉書社團「尋人」，最後終於將一萬元的薪資袋送回失主手中。

林園分局中庄派出所員警曾文韓於20日在所內執勤時，接獲一名詹姓女子到所內報案，她表示在大寮區和發路上拾獲一薪資袋，一看裡面竟裝有新台幣一萬元，擔心失主辛苦工作的心血沒了，或是若急需用錢，連忙將薪資袋送至中庄派出所，所幸薪資袋上寫有名字，警方立即以電腦系統查詢，比對多名同名同姓的可能失主，甚至也到地方臉書社團「大寮五四三」協尋，在員警積極查詢下，順利找到59歲的李姓失主。

▲上萬薪資袋掉路邊，中庄熱警急尋失主 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲上萬薪資袋掉路邊，中庄熱警急尋失主 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

聯絡上失主後，原來他是在和發工業園區內上班，當天剛領薪水，將薪資袋放在口袋，卻在拿東西的時候，不慎掉落，一發現新資袋不見時，連忙跑回公司但卻遍尋不著，急得像熱鍋上的螞蟻，就在萬念俱灰下，接獲警方電話，告知薪資袋已有熱心民眾拾獲送至派出所，終於卸下心中大石，前往派出所認領，他開心的清點金額，警方也感謝詹女拾金不昧的義行，特別致贈警察寶寶公仔。

▲上萬薪資袋掉路邊，中庄熱警急尋失主 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方感謝詹女拾金不昧的義行。（圖／記者洪靖宜翻攝）

林園分局提醒，在路上拾獲遺失物，應拿到派出所辦理拾得遺失物手續，待警方公告六個月後，無人認領，才由拾得人取得其所有權。

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