假戲真做殺人詐保！男遭撞飛「血濺告示牌」亡　喪夫嫩妻與主謀同居：有了孩子

圖、文／鏡週刊

6年前，高雄發生一起殺人詐保案，吳姓男子在澄清湖邊遭撞死，檢警原以為是單純車禍，但吳母意外發現兒子有4,600萬元鉅額保單，且事後兒媳還離家與陳姓男子同居，懷疑兒子的死不單純，向警方報案。檢警追查發現，死者生前與陳男2次共謀詐保，但不順利，最後一次陳男動了殺機，找來共犯假戲真做，吳為了錢，賠了老婆還丟了性命，下場令人不勝唏噓。

2014年9月29日凌晨2點多，高雄一間牛排館的老闆吳志德，在澄清湖環湖自行車道，被男子林益田及通緝犯陳奕全駕駛的小客車從後方猛烈撞擊，不僅讓吳的鮮血噴濺在立於一旁的「嚴禁游泳」告示牌，也讓體重逾百公斤的他，騰空飛越180公分高的護欄，摔落湖內死亡。

高保額惹疑 監聽抓包

當時自稱是駕駛的陳男向警方供稱，事發時感覺有撞到東西，之後下車察看發現「好像有東西漂在湖面」，完全沒想到半夜有人走在湖邊；同車的林男則說，車禍發生時正在睡覺，被撞擊聲嚇醒，不知發生何事。由於死者家屬對死因沒有意見，陳男只被依過失致死罪嫌移送，檢方也準備結案。

但一個多月後，吳母整理兒子的遺物，意外發現7張保單，由於吳的表哥從事保險業，他檢視保單後發現，吳的死亡理賠總額達4,600萬元，不過，吳生前經濟狀況不佳，根本不可能有錢保那麼多險，加上18歲的吳妻在案發後就離家，還與積極幫忙申請理賠的男性友人陳柏裕同住，讓家屬起了疑心，向刑事警察局南部打擊犯罪中心報案。

承辦該案的偵六隊隊長的賴耀宗回憶，警方接獲吳家報案後隨即展開調查，發現案發前幾個月，死者2度莫名受傷、申請理賠，加上保額與其經濟狀況不相當，研判可能是一起詐保案，於是立即通報檢察官指揮偵辦，並通知保險公司凍結理賠金，但其中200萬元強制險已早一步被吳妻領走。

為了緝凶，檢警開始監聽陳奕全，結果聽到他向友人炫耀：「我撞人還有錢可以拿！」另外，案發當時也在車上的林益田，竟在一個月前也曾開車撞傷吳男。

賴耀宗分析：「不可能連續2個月，在不同地方撞同一個人嘛！」加上當時和死者一起在澄清湖邊散步的牛排館員工張森安，案發前也曾與林男通過電話，讓檢警更加確信這是一起殺人詐保案。

偵訊相關人 互踢皮球

經2個多月蒐證後收網，警方將相關人等帶回隔離偵訊。陳奕全率先供出，林益田以50萬元的代價，找他開車撞死吳男，為了錢，他還不顧遭通緝的身分，從台東到高雄執行任務。林男和張男則表示，一切都是由當過保險業務員的陳柏裕一手策劃，但陳卻聲稱遭林脅迫，並否認故意謀財害命，只是一時失手。

與陳柏裕同居的吳妻也一併被帶回偵訊，她表示自己完全狀況外，對丈夫被撞死感到難過，並解釋在認識丈夫前，就與陳相識，並暱稱其為「表哥」，後來陳也常常在金錢上資助丈夫，就連牛排館也是陳出資的，丈夫死後，陳積極幫她申請理賠，又很照顧她，她才與陳交往同居，還懷了陳的孩子。

警方偵訊後，將陳柏裕、吳妻及其他共犯，依殺人、詐欺取財等罪移送，但檢察官認定沒有證據顯示吳妻參與犯案，給予不起訴處分，至於其他人通通提起公訴，全案在今年6月定讞，主謀陳柏裕遭判處無期徒刑，其他共犯分別判刑10年2個月到14年半不等的刑期。

檢警調查，當年26歲的吳志德國中畢業後，靠送報為生，收入不穩卻愛賭博，經濟窘迫。案發前3年，吳認識在酒店上班、年僅15歲的吳妻，兩人交往生下一女，但隔年吳妻離家，過段時間再出現時已經懷孕，吳雖知道是別人的孩子，還是願意和她登記結婚。

加工假車禍 遭到拒賠

陳柏裕則是透過吳妻和吳志德相識，他知道吳手頭拮据，於是出資讓吳開牛排館當老闆，藉此增加吳對他的信任，但因牛排館生意不佳，陳每個月只給吳5,000至1萬多元分紅，讓嗜賭如命的吳不時得向老母親伸手要錢。

為了讓吳志德落入圈套，陳柏裕還借錢、送機車給吳，讓吳感動萬分，接著他蠱惑吳買保單，並允諾由他支付一年20萬的保費，吳只須配合演出，造成身體傷殘以詐領殘廢保險金就好，吳聽了陳的計畫後，竟也欣然同意。

案發當年5月，吳志德與陳柏裕及牛排店員工張男原本共謀，安排吳在牛排店演出遭債主砍斷左臂、斷臂還被丟進油鍋、無法手術接回的戲碼，想藉此詐領高額的殘廢理賠，但一夥人找來下手的楊姓男子，因為膽小，僅拿菜刀砍傷吳的左臂、造成骨折，事後保險公司也僅理賠20多萬元。

一干人等不甘理賠金過低，同年8月竟再度共謀製造假車禍。這次找來林益田將吳志德撞殘，為了讓傷勢看起來更為嚴重，吳在騎車上路之前，還先讓張男用鐵鎚重擊左手掌，隨後再讓林追撞，結果造成左腿骨折，但也因為這「多此一舉」的行為，讓保險公司對於吳的傷勢起疑、拒絕理賠。

陳柏裕等人認為，詐保計畫之所以一再失敗，是因為吳志德每每臨陣退縮，因此密謀再製造一次假車禍，只是這次不領殘廢理賠，而是直接鎖定高達4,600萬元的身故保險金。不知情的吳還傻傻地同意陳的計畫，殊不知已踏入死亡陷阱。

案發當晚，吳志德與妻子及張男在KTV聚餐唱歌，陳柏裕臨時通知張準備進行計畫，吳當時有些排拒，還問張：「可不可以改天再說？讓我有心理準備。」不過，陳堅持當晚進行，還將車禍地點從原本預定的高雄市區，改成沒有監視器的澄清湖邊。

駕駛突退縮 臨陣換將

吳志德拄著拐杖抵達現場後，一再向開車的陳奕全強調，要對準自己原本就受傷的左腿撞，而且只要撞腿就好，但陳奕全連續開車經過吳身邊2次，卻臨陣退縮不敢衝撞，最後只好由原本坐在副駕駛座的林益田接手，將吳送上黃泉路，撞死人後還威脅陳把罪名扛下，否則不付錢。

由於吳志德的保單受益人是妻子及女兒，陳柏裕為了高額保險金，不顧自己有家庭，直接和吳妻同居，但最後仍東窗事發、鋃鐺入獄。至於吳妻雖因沒被起訴，而順利拿到理賠金，但她年紀尚輕，成了不肖人士覬覦的目標，後來還染上毒癮、錢也幾乎被騙光，就連她生的3個孩子，其中2個也由社會局協助出養，一場詐保殺人案，結局令人不勝唏噓。

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