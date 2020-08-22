　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假戲真做殺人詐保！男遭撞飛「血濺告示牌」亡　喪夫嫩妻與主謀同居：有了孩子

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

拄著拐杖的吳志德被撞後，彈飛越過了護欄，墜入澄清湖中身亡。（圖為示意畫面）

圖、文／鏡週刊

6年前，高雄發生一起殺人詐保案，吳姓男子在澄清湖邊遭撞死，檢警原以為是單純車禍，但吳母意外發現兒子有4,600萬元鉅額保單，且事後兒媳還離家與陳姓男子同居，懷疑兒子的死不單純，向警方報案。檢警追查發現，死者生前與陳男2次共謀詐保，但不順利，最後一次陳男動了殺機，找來共犯假戲真做，吳為了錢，賠了老婆還丟了性命，下場令人不勝唏噓。

2014年9月29日凌晨2點多，高雄一間牛排館的老闆吳志德，在澄清湖環湖自行車道，被男子林益田及通緝犯陳奕全駕駛的小客車從後方猛烈撞擊，不僅讓吳的鮮血噴濺在立於一旁的「嚴禁游泳」告示牌，也讓體重逾百公斤的他，騰空飛越180公分高的護欄，摔落湖內死亡。

吳志德被打撈上岸時，已沒有呼吸、心跳。（翻攝畫面）

　

高保額惹疑　監聽抓包

當時自稱是駕駛的陳男向警方供稱，事發時感覺有撞到東西，之後下車察看發現「好像有東西漂在湖面」，完全沒想到半夜有人走在湖邊；同車的林男則說，車禍發生時正在睡覺，被撞擊聲嚇醒，不知發生何事。由於死者家屬對死因沒有意見，陳男只被依過失致死罪嫌移送，檢方也準備結案。

曾任保險業務員的主謀陳柏裕，一手策劃殺人詐保案。（翻攝畫面）

但一個多月後，吳母整理兒子的遺物，意外發現7張保單，由於吳的表哥從事保險業，他檢視保單後發現，吳的死亡理賠總額達4,600萬元，不過，吳生前經濟狀況不佳，根本不可能有錢保那麼多險，加上18歲的吳妻在案發後就離家，還與積極幫忙申請理賠的男性友人陳柏裕同住，讓家屬起了疑心，向刑事警察局南部打擊犯罪中心報案。

承辦該案的偵六隊隊長的賴耀宗回憶，警方接獲吳家報案後隨即展開調查，發現案發前幾個月，死者2度莫名受傷、申請理賠，加上保額與其經濟狀況不相當，研判可能是一起詐保案，於是立即通報檢察官指揮偵辦，並通知保險公司凍結理賠金，但其中200萬元強制險已早一步被吳妻領走。

為了緝凶，檢警開始監聽陳奕全，結果聽到他向友人炫耀：「我撞人還有錢可以拿！」另外，案發當時也在車上的林益田，竟在一個月前也曾開車撞傷吳男。

賴耀宗分析：「不可能連續2個月，在不同地方撞同一個人嘛！」加上當時和死者一起在澄清湖邊散步的牛排館員工張森安，案發前也曾與林男通過電話，讓檢警更加確信這是一起殺人詐保案。

死者生前購買多張保單（圖），身故理賠金額達4,600萬元。（東森新聞提供）

　

偵訊相關人　互踢皮球

經2個多月蒐證後收網，警方將相關人等帶回隔離偵訊。陳奕全率先供出，林益田以50萬元的代價，找他開車撞死吳男，為了錢，他還不顧遭通緝的身分，從台東到高雄執行任務。林男和張男則表示，一切都是由當過保險業務員的陳柏裕一手策劃，但陳卻聲稱遭林脅迫，並否認故意謀財害命，只是一時失手。

死者的妻子（圖）案發後與主謀同居，但檢警並未發現她謀害親夫的證據。（翻攝畫面）

與陳柏裕同居的吳妻也一併被帶回偵訊，她表示自己完全狀況外，對丈夫被撞死感到難過，並解釋在認識丈夫前，就與陳相識，並暱稱其為「表哥」，後來陳也常常在金錢上資助丈夫，就連牛排館也是陳出資的，丈夫死後，陳積極幫她申請理賠，又很照顧她，她才與陳交往同居，還懷了陳的孩子。

警方偵訊後，將陳柏裕、吳妻及其他共犯，依殺人、詐欺取財等罪移送，但檢察官認定沒有證據顯示吳妻參與犯案，給予不起訴處分，至於其他人通通提起公訴，全案在今年6月定讞，主謀陳柏裕遭判處無期徒刑，其他共犯分別判刑10年2個月到14年半不等的刑期。

檢警調查，當年26歲的吳志德國中畢業後，靠送報為生，收入不穩卻愛賭博，經濟窘迫。案發前3年，吳認識在酒店上班、年僅15歲的吳妻，兩人交往生下一女，但隔年吳妻離家，過段時間再出現時已經懷孕，吳雖知道是別人的孩子，還是願意和她登記結婚。

當年26歲的死者吳志德（右）與18歲的嫩妻（左）育有1女。（翻攝畫面）

　

加工假車禍　遭到拒賠

陳柏裕則是透過吳妻和吳志德相識，他知道吳手頭拮据，於是出資讓吳開牛排館當老闆，藉此增加吳對他的信任，但因牛排館生意不佳，陳每個月只給吳5,000至1萬多元分紅，讓嗜賭如命的吳不時得向老母親伸手要錢。

陳柏裕出資讓吳志德開牛排館（圖）當老闆，還送吳機車取得其信任。（東森新聞提供）

為了讓吳志德落入圈套，陳柏裕還借錢、送機車給吳，讓吳感動萬分，接著他蠱惑吳買保單，並允諾由他支付一年20萬的保費，吳只須配合演出，造成身體傷殘以詐領殘廢保險金就好，吳聽了陳的計畫後，竟也欣然同意。

案發當年5月，吳志德與陳柏裕及牛排店員工張男原本共謀，安排吳在牛排店演出遭債主砍斷左臂、斷臂還被丟進油鍋、無法手術接回的戲碼，想藉此詐領高額的殘廢理賠，但一夥人找來下手的楊姓男子，因為膽小，僅拿菜刀砍傷吳的左臂、造成骨折，事後保險公司也僅理賠20多萬元。

一干人等不甘理賠金過低，同年8月竟再度共謀製造假車禍。這次找來林益田將吳志德撞殘，為了讓傷勢看起來更為嚴重，吳在騎車上路之前，還先讓張男用鐵鎚重擊左手掌，隨後再讓林追撞，結果造成左腿骨折，但也因為這「多此一舉」的行為，讓保險公司對於吳的傷勢起疑、拒絕理賠。

死者之前曾與主謀自導自演，找人砍傷自己的手臂詐保。（圖為示意畫面）

陳柏裕等人認為，詐保計畫之所以一再失敗，是因為吳志德每每臨陣退縮，因此密謀再製造一次假車禍，只是這次不領殘廢理賠，而是直接鎖定高達4,600萬元的身故保險金。不知情的吳還傻傻地同意陳的計畫，殊不知已踏入死亡陷阱。

案發當晚，吳志德與妻子及張男在KTV聚餐唱歌，陳柏裕臨時通知張準備進行計畫，吳當時有些排拒，還問張：「可不可以改天再說？讓我有心理準備。」不過，陳堅持當晚進行，還將車禍地點從原本預定的高雄市區，改成沒有監視器的澄清湖邊。

　

駕駛突退縮　臨陣換將

吳志德拄著拐杖抵達現場後，一再向開車的陳奕全強調，要對準自己原本就受傷的左腿撞，而且只要撞腿就好，但陳奕全連續開車經過吳身邊2次，卻臨陣退縮不敢衝撞，最後只好由原本坐在副駕駛座的林益田接手，將吳送上黃泉路，撞死人後還威脅陳把罪名扛下，否則不付錢。

共犯林益田開車猛力撞擊死者，車輛擋風玻璃還破了一個大洞。（東森新聞提供）

由於吳志德的保單受益人是妻子及女兒，陳柏裕為了高額保險金，不顧自己有家庭，直接和吳妻同居，但最後仍東窗事發、鋃鐺入獄。至於吳妻雖因沒被起訴，而順利拿到理賠金，但她年紀尚輕，成了不肖人士覬覦的目標，後來還染上毒癮、錢也幾乎被騙光，就連她生的3個孩子，其中2個也由社會局協助出養，一場詐保殺人案，結局令人不勝唏噓。

刑事局南打中心偵六隊隊長賴耀宗抽絲剝繭，在當時順利偵破殺人詐保案。

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


更多鏡週刊報導
【全文】妯娌失和鹽奶殺嬰　檢警7字突破狠伯母心防
【全文】情敵設局打死火山孝子　凶車警報器破案前夕響整晚
【全文】毒蠻牛案賊星該敗　狡猾千面人因ATM閃光露餡

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
銀行大出包「帳戶多出720億」　他手抖撥電話：天啊
獨／韓國瑜要來台北了！　為了這件事強碰朱立倫、江啟臣
同事「組裝+重灌電腦」忙2小時　他20分鐘搞定卻被開除
住不到1年！尼克1200萬賠售婚房　房仲接到手軟：一天40通
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

飆速「逆撞開炸」畫面曝！他秒釀5傷變斷片哥：忘記車怎麼開的

20歲G奶實況主羞曝男友5條件　專訪「桃園娜美」記者視線忍不住啦

泰山女外送員停紅燈遭拔鑰匙、砸手機　警速逮怪男強制送醫

禮儀師成實況主…開台露G奶挨批「電子妓女」　桃園娜美忍淚：每晚都哭

假戲真做殺人詐保！男遭撞飛「血濺告示牌」亡　喪夫嫩妻與主謀同居：有了孩子

鳳山幼兒園爆惡師對小孩「掐嘴又扯髮」　媽看監視畫面心碎：以為他說謊不上學

8月嬰「滿臉瘀青」疑遭虐！父痛心求真相…台東縣府出手了

人妻爽壞舊情人…戰到瘀青羞喊「被虐的證據」！隔天下面癢爆：潤滑液有期限？

前十大槍擊要犯遞補桃園市議員　段樹文力辭「警政審查會召集人」

與人夫「線上結婚」嗲傳夢中等你～　網遊小三挨告喊冤：臉都沒看過...法官說話了

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

超強翻唱《灌籃高手》片尾曲　完美駕馭！網友：唱到心坎裡

消暑聖品！鹿港超夯古早味剉冰　軟Q粉粿＋沁涼剉冰只要30元♥

張新成誇「非常美」！譚松韻秒送眼刀　合唱「無與倫比的美麗＋安靜」好好聽

不要再打了！教訓娃娃給狗狗看　整組嚇壞狂吠超害怕網笑：怕爆

飆速「逆撞開炸」畫面曝！他秒釀5傷變斷片哥：忘記車怎麼開的

20歲G奶實況主羞曝男友5條件　專訪「桃園娜美」記者視線忍不住啦

泰山女外送員停紅燈遭拔鑰匙、砸手機　警速逮怪男強制送醫

禮儀師成實況主…開台露G奶挨批「電子妓女」　桃園娜美忍淚：每晚都哭

假戲真做殺人詐保！男遭撞飛「血濺告示牌」亡　喪夫嫩妻與主謀同居：有了孩子

鳳山幼兒園爆惡師對小孩「掐嘴又扯髮」　媽看監視畫面心碎：以為他說謊不上學

8月嬰「滿臉瘀青」疑遭虐！父痛心求真相…台東縣府出手了

人妻爽壞舊情人…戰到瘀青羞喊「被虐的證據」！隔天下面癢爆：潤滑液有期限？

前十大槍擊要犯遞補桃園市議員　段樹文力辭「警政審查會召集人」

與人夫「線上結婚」嗲傳夢中等你～　網遊小三挨告喊冤：臉都沒看過...法官說話了

日職／張奕首局僅用13球　三振西武獅明星游擊手源田

連恩尼遜另一種老爸！《下一站，托斯卡尼》地表最暖父親

紓困2.0看得到拿不到！高雄「抓龍一條街」超慘　降價求生...一晚只來一客人　　

趁阿嬤熟睡！淡水3歲萌妹「帶狗出門」　 深夜相伴趴趴走

多到不敢用！銀行大出包「帳戶多出720億」　他手抖撥電話：天啊…

隊長馬奎爾鬥毆、襲警還想賄賂遭捕　曼聯：全力配合警方調查

日職／陽岱鋼二軍手感低迷　下三軍與大學隊交流

來趟超養生之旅！南投五星級渡假飯店　俯瞰日月潭做瑜珈太享受

日職／張奕先發戰西武獅！要止5連敗　先發打線出爐

悚！無人月台拍到「無頭人影」　攝影師嚇曝驚悚照：絕對沒修圖

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

社會熱門新聞

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

碩士男酒吧外撿屍…摩鐵客滿帶去公廁硬上！

人妻攜子抓姦　「音樂濕」全裸躺床判賠50萬

碩士生用餐暴斃　死者父慟「司法黑暗」

花30萬找人教訓蔡阿嘎　K哥下場曝光

即／桃園深夜車禍　2車撞爛傳受困

27歲男聯誼溺斃　遊客共游3小時不知情

大嬸開車見沒位　直闖民宅車庫停好走人

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

貴婦「回娘家」找小王！2週激戰14次

人生勝利組為師父散盡千萬　妻離子散

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

弒母斷頭案改無罪？高院7點QA一次看

更多熱門

相關新聞

運將倒臥街頭　路過人車嚇壞報警

運將倒臥街頭　路過人車嚇壞報警

高雄市22日凌晨3點多，一名男子倒臥在左營區自由四路和重和路口，警方獲報趕到現場，發現是一名66歲的計程車司機，他疑似身體不舒服，人倒臥在地上，經過初步檢視他沒有外傷，但意識有點模糊，經救護員到場救護，將這名劉姓司機緊急送醫。

《哆啦A夢》50週年劇場版上映破4.7億台幣

《哆啦A夢》50週年劇場版上映破4.7億台幣

人生勝利組為師父散盡千萬　妻離子散

人生勝利組為師父散盡千萬　妻離子散

李鍾碩咖啡廳因疫收攤　脫手賣「反賺5000萬」

李鍾碩咖啡廳因疫收攤　脫手賣「反賺5000萬」

飯店鬼壓床　他嚇慘：以後都要確認衣櫃

飯店鬼壓床　他嚇慘：以後都要確認衣櫃

關鍵字：

鏡週刊高雄澄清湖詐保

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

「入住第一晚悔了」小資妹扛600萬：重找租屋

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

演藝圈疫情失控…Netflix：中斷所有韓劇製作

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

2020下半年危機爆發！「12月出大事」預言曝光

夫妻撈回髒小貓　一年變仙氣大眼

連線家裡攝影鏡頭　見兒勒死媽媽

碩士男酒吧外撿屍…摩鐵客滿帶去公廁硬上！

人妻攜子抓姦　「音樂濕」全裸躺床判賠50萬

更多

最夯影音

更多
媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰
帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面