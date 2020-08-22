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老實男精通「捻花惹草」！腦筋一歪「以少變多」　自家果園種大麻

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▲▼ 男子用果園掩護非法種植大麻 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲男子用自家果園當作掩護私種大麻遭逮。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市刑事警察大隊偵四隊日前接獲線報，有名綽號「小劉」的男子涉嫌在台南市新營區一帶栽植大麻，經警調查、蒐證跟監埋伏數月，發現劉姓嫌犯透過管道購買大麻種子進行栽植，犯罪行為重大，報請台南地方檢察署檢察官指揮偵辦，持搜索票上門，果然在劉姓嫌犯住處，查獲他以果園做為掩護，栽種的大麻活株以及植種工具，案依毒品危害防制條例移送。

▲▼男子用果園掩護非法種植大麻 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲男子用自家果園當作掩護私種大麻遭逮。（圖／記者黃子倩翻攝）

經調查發現，這名41歲的劉姓嫌犯平日很少出門，不善與人交往，喜歡在自家後院栽種水果、蔬菜以及花草盆栽，對種植花草樹木情有獨鍾，今年5月開始購買種植大麻所需的各種工具，開始栽種大麻，偵辦過程中，檢警研判他已經栽種成功，結果拿到台南地院的搜索票後，員警上門果然在他的住處查獲大麻植株15株、大麻種子、烘乾機等物。

▲▼男子用果園掩護非法種植大麻 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲員警持搜索票上門逮人。（圖／記者黃子倩翻攝）

雖然鑑識中心到場後發現，劉姓嫌犯的種植設備和工具十分簡陋，但他因為對植物種植技術頗有研究，利用成株大麻移植，以分株取莖的分種方式，「以一變多」植栽成功。

警方呼籲大麻是二級毒品，販賣行為將處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬以下罰金，栽種大麻者處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬以下罰金，法定刑相當重，民眾切勿以身試圖。

▲▼男子用果園掩護非法種植大麻 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲員警持搜索票上門逮人。（圖／記者黃子倩翻攝）

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