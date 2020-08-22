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龍應台《大武山下》屏東新書會　座位擠爆讀者直接坐上講台　

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▲龍應台22日在屏東演藝廳舉辦新書「大武山下」讀者見面會，擠滿了讀者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲龍應台22日在屏東演藝廳舉辦新書「大武山下」讀者見面會，擠滿了讀者 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

作家龍應台22日於屏東演藝廳，舉辦「與龍應台面對面」的新書讀者見面會。龍應台回到她的「主場」，人氣滿滿，鄉親朋友不畏颱風外圍環流的影響，擠爆屏東演藝廳大廳，不僅座無虛席，讀者們甚至坐上了講台，與化身「龍老師」的龍應台，從屏東的土地談起，透過精采的分享、朗讀與互動，一起上了一堂關於土地的文學課。

▲龍應台22日在屏東演藝廳舉辦新書「大武山下」讀者見面會，擠滿了讀者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼龍應台讀者見面會，湧入爆滿讀者。

▲龍應台22日在屏東演藝廳舉辦新書「大武山下」讀者見面會，擠滿了讀者 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣長潘孟安、秘書長邱黃肇崇、文化處長吳明榮均參與這場讀者見面會，表達縣政府對於文化的支持。另小說中描寫眾多鄉鎮小人物的樣貌與神態，與這些虛構的小說人物有著相似精神的在地友人，也出席了這場別開生面的文學聚會，場面溫馨感人。

屏東是《大武山下》小說的文學原鄉，龍應台和鄉親讀者的分享方式截然不同於台北場。在屏東，她和讀者翻開小說，同聲朗讀，把小說裡的場景和地標一一勾勒。屏東平原、潮州小鎮，成為永恆的文學地圖。這樣的共讀分享方式，龍應台笑說，「只能和熟悉在地一草一木的鄉親讀者做這。每個村子不是都有土地公嗎？這是一本屏東的土地書。」

據誠品書店統計，目前《大武山下》在誠品全國各門市的銷售排行榜，屏東店高居第二，僅次於台北信義旗艦店，從人口數量上來看，屏東鄉親極高比例以實際行動支持《大武山下》，自發推廣為「縣書」。

而隨著《大武山下》新書熱銷網路上討論熱度持續升溫，有讀者帶著書中龍應台手繪的小鎮地圖南下直衝潮州，尋訪金石咖啡、警察廟、青山遊樂場、185公路36.5公里等書中場景，還有LINE群組裡「大武山訪勝團」揪團出發，不只尋找小說場景，還分享讀後心得，展開文學行腳之旅。

如同龍應台在書中所說：「這本書獻給滋養我的土地，獻給在土地上彎腰流汗的人。」《大武山下》藉由文學的形式，不僅讓人認識了土地，也讓這片土地上的人，親近了文學。

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