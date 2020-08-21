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「猜猜我是誰」老梗照樣騙　多人受害詐311萬　車手提款露餡被逮

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記者陳崑福／屏東報導

柯姓男子到銀行臨櫃欲提領250萬元，行員察覺有異詢問，柯男支吾其詞，銀行報警，警方趕往調查，發現他開戶才兩天，就有5筆共311萬元匯款匯入，經警方追查，他供出和吳姓男子在網路求職，遭詐騙集團誘騙提供帳戶並成為車手，警方隨後到汽車旅館逮獲吳男，訊後依詐欺、洗錢等罪嫌送辦。

▲屏東警分局民生派出所員警逮獲兩名詐騙車手送辦，報請檢察鶴官指揮擴大偵辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東民生派出所員警逮獲兩名詐騙車手送辦，報請檢察官指揮擴大偵辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東警分局民生派出所員警逮獲兩名詐騙車手送辦，報請檢察鶴官指揮擴大偵辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲汽車旅館逮獲吳嫌。

屏東警分局日前接獲銀行通報，稱有用戶臨櫃欲提款250萬元，行員察覺有異，主動關懷提問，提款人對於提領大筆現金用途等說詞含糊且不合常理。

警方獲報趕往，詢問柯男提領大筆現金用途，進一步發現他剛開立的帳戶單日有大筆金流匯入，柯男面對警方盤問時，僅表示自己在網路上找了融資公司想要貸款，公司要求提供帳戶、提款卡及密碼方便匯入款項，直到臨櫃提款被銀行行員提醒有異時，才發現自己遭騙取帳戶作為人頭帳戶，聲稱自己也是被害人。

警方對其說法起疑，一再追問，最後突破柯男的心防，他向警方坦承與另名吳姓男子在網路上看到求職訊息，雙雙將帳戶提供給詐騙集團做為人頭帳戶，並成為集團成員，擔任提領車手，期間入住汽車旅館躲避查緝，伺機至金融機構提款再與集團上手約定交付款項。

警方聯繫遭詐騙27萬至140萬元不等的多名被害人，均表示遭「猜猜我是誰」的詐騙手法行騙，其中有1名被害人更在警方通知時仍確信自己真的是匯給朋友，沒有被騙，經警方詳細說明後才驚覺自己遇到詐騙集團。訊後依法送辦，並報請檢察官指揮，向上追溯集團上手。

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