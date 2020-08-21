東港警分局聯合勤教　警友會頒獎鼓勵破案有功人員

▲屏東縣東港警分局於8月20日舉行8月份「聯合勤教」，屏東縣警察之友會東港辦事處主任陳佳德率同顧問團長陳永忠等人到場頒獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局於8月20日舉行8月份「聯合勤教」，由分局長謝政憲主持；屏東縣警察之友會東港辦事處主任陳佳德率同顧問團長陳永忠等人，到場頒發7、8月份「破獲刑案及為民服務」有功人員慰問金，並由破案（績優）單位有功人員代表受獎，肯定員警為地方治安的努力。

▲▼陳佳德（左）頒發問金、致詞。

這次獲獎單位，分別查獲毒品案5件、強盜案1件、竊盜案4件、聚眾鬥毆案1件及職業賭場案1件，績效卓著。

主任陳佳德肯定東港分局同仁對於轄內治安、交通及為民服務等工作的具體成果表現，並叮嚀同仁執勤時特別注意自身安全及身體健康外，並表示東港辦事處將以實際行動鼓勵、提升員警士氣，永遠支持東港分局，作為東港分局所有員警最堅強的後盾。

分局長謝政憲表示，「警力有限，民力無窮」，警友辦事處陳主任與顧問們長期支持警政工作不遺餘力，是警察最好的朋友，也是警察最有力之後盾；非常感謝警友辦事處給予分局支持鼓勵，期許全體同仁不要辜負廣大民眾的期望，全力以赴做好各項勤（業）務工作，以最熱忱的態度服務民眾，提供一個安居樂業的生活環境，並彰顯警察正面形象以符合社會民眾的期待。

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