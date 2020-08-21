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台中南下探視受傷胞兄迷路　內埔警經社會局協助幫翁找到胞兄家

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▲屏東縣內埔警分局龍泉派出所員警透過社會課幫忙，幫張姓老翁找到胞兄的住處 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局龍泉派出所員警透過社會課幫忙，幫張姓老翁找到胞兄的住處 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台中市張姓市民，南下屏東縣內埔鄉探視受傷兄長，與家人外出辦事，卻記不得返家的路，自好到附近廟內求助，警方獲報趕到，根據他依有照服員去照顧胞兄的記憶，連絡公所社會課人員，幫他找到兄長住處。

內埔警分局龍泉所日前接獲110報案，在內埔鄉黎明村玄武宮廟前有一位71歲的張姓老翁稱來自外地卻不慎迷路，因連繫不上家人求助。巡佐關志剛、警員吳家宏獲報趕往了解。他向警方表示，自己從臺中搭車南下至內埔鄉黎明村探視受傷兄長，上午與家人外出辦事，原打算徒步返家，卻記不清住家位置，已找尋2個多鐘頭，手機也未攜帶，只好請求廟方協助報案。

吳員利用警政系統查詢張翁兄長的住址，卻顯示為台中縣老家而非內埔鄉的現住地，且資料未留存相關聯絡電話，讓查詢進度無任何斬獲。

當大家苦思無解時，他想起上午縣政府社會局曾派照服員前來家中協助關懷照護渠兄，警方遂致電社會課瞭解，將受照護的張翁資訊提供社會局，經過查詢比對後，查知上午確實有照服員前往內埔鄉黎明村訪視張翁兄長，最後也順利找到住家地址。對警方鍥而不捨的協助，讓他很感激。

他說，因與家人間情誼深厚，得知兄長因病在內埔鄉休養，特地連夜搭車南下，也打算暫時居住一段時間陪伴兄長。警方看到他擁有如此深厚的兄弟情，讓警方不禁豎起姆指，表示敬意。

分局長蔡耀順表示，關、吳2員透過橫向聯繫相關單位，幫助張翁順利返家，處理方式值得同仁學習；另呼籲民眾，與家中長輩外出時，務必掌握行蹤，如不慎發生迷途情事，切勿慌張，可立即向警方求助。

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