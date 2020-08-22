侯友宜：入境普篩「各國都有做」　重申新北採用現行政策

▲侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨14縣市執政首長共推入境普篩的傳聞，國民黨副秘書長李彥秀22日表示，基於入境普篩是黨內共識，但中央政府卻遲遲沒有作為，黨內自然有地方政府能否多做點事情的討論。針對各種意見，當然都很歡迎，也會審慎評估，但是仍須尊重地方政府意願及資源。新北市長侯友宜則再次強調，入境普篩各國都有做而且非常的重要。

李彥秀強調，彰化縣篩檢出無症狀的第485例，代表現在中央政府的防疫措施還有漏洞，因此中央政府跟地方政府應該共同討論如何補破網，而不是四處指責彰化縣政府的做法有違規定，畢竟外界對新冠肺炎病毒還在了解中，所以防疫的作為也該是滾動式的檢討改進，圍堵防疫漏洞不應該分藍綠縣市，而是要中央地方共同努力。

侯友宜於三月就不斷呼籲中央進行入境普篩及居家檢疫雙管齊下，他今日重申，中央跟地方一起合作，面對疫情全力以赴，所以地方積極努力做事，看到問題所在，中央應該要重視，隨時不斷地調整步伐，滾動式調整，該入境普篩、強化居家檢疫。

侯友宜表示，新北市還會採取現有的步驟，落實嚴格居家檢疫加上自主健康的管理，至於入境者普篩，他把問題反映給中央，尊重中央但是希望中央能夠聽進去，大家一起面對。

侯友宜強調，在量能問題不僅發生於單一縣市時，要從國家全面性的防衛病毒的機制評估，若在大家量能夠的時候，希望入境者能夠普篩就普篩，如果量能不足起碼從高風險的國家該普篩就採取滾動式的修正，希望大家看到阻絕於境外的入境普篩這個議題，其實在各國都有做而且非常的重要，希望中央能夠聽進去地方的聲音，通盤檢討也尊重專家學者的意見，希望能夠把疫情更有力的控制好。

國民黨前副秘書長張雅屏日前在臉書發文，力挺侯友宜及彰化縣長王惠美，表示一照《傳染病防治法》規定，邀國民黨執政的14縣市實施聯合普篩，國民黨地方縣市長們，不用客氣了，依法行政，入境普篩，中央不做地方做，還要黨中央別再開記者會狗吠火車，因為裝睡的政府叫不醒，指「聯合各縣市從政同志，共同守住台灣的防疫線，才是要做的事」