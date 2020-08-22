　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜：入境普篩「各國都有做」　重申新北採用現行政策

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨14縣市執政首長共推入境普篩的傳聞，國民黨副秘書長李彥秀22日表示，基於入境普篩是黨內共識，但中央政府卻遲遲沒有作為，黨內自然有地方政府能否多做點事情的討論。針對各種意見，當然都很歡迎，也會審慎評估，但是仍須尊重地方政府意願及資源。新北市長侯友宜則再次強調，入境普篩各國都有做而且非常的重要。

李彥秀強調，彰化縣篩檢出無症狀的第485例，代表現在中央政府的防疫措施還有漏洞，因此中央政府跟地方政府應該共同討論如何補破網，而不是四處指責彰化縣政府的做法有違規定，畢竟外界對新冠肺炎病毒還在了解中，所以防疫的作為也該是滾動式的檢討改進，圍堵防疫漏洞不應該分藍綠縣市，而是要中央地方共同努力。

侯友宜於三月就不斷呼籲中央進行入境普篩及居家檢疫雙管齊下，他今日重申，中央跟地方一起合作，面對疫情全力以赴，所以地方積極努力做事，看到問題所在，中央應該要重視，隨時不斷地調整步伐，滾動式調整，該入境普篩、強化居家檢疫。

侯友宜表示，新北市還會採取現有的步驟，落實嚴格居家檢疫加上自主健康的管理，至於入境者普篩，他把問題反映給中央，尊重中央但是希望中央能夠聽進去，大家一起面對。

侯友宜強調，在量能問題不僅發生於單一縣市時，要從國家全面性的防衛病毒的機制評估，若在大家量能夠的時候，希望入境者能夠普篩就普篩，如果量能不足起碼從高風險的國家該普篩就採取滾動式的修正，希望大家看到阻絕於境外的入境普篩這個議題，其實在各國都有做而且非常的重要，希望中央能夠聽進去地方的聲音，通盤檢討也尊重專家學者的意見，希望能夠把疫情更有力的控制好。

國民黨前副秘書長張雅屏日前在臉書發文，力挺侯友宜及彰化縣長王惠美，表示一照《傳染病防治法》規定，邀國民黨執政的14縣市實施聯合普篩，國民黨地方縣市長們，不用客氣了，依法行政，入境普篩，中央不做地方做，還要黨中央別再開記者會狗吠火車，因為裝睡的政府叫不醒，指「聯合各縣市從政同志，共同守住台灣的防疫線，才是要做的事」

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
女兒25樓高速墜下！　四川爸心急衝去接「被砸中雙亡」
20年來第一次！　鄭弘儀抓包名嘴偷吃…他尷尬解釋原因
快訊／別白跑！　「淡水漁人碼頭煙火秀」確認延期
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九稱台灣是棄子　外交部斥：失敗主義言論、反外交謬論

點名總統府發言人　馬英九辦公室怒轟：省省扣紅帽子老招！

陳以信挺馬英九「只是說出事實」：府院黨的批評才令人驚恐

快訊／新北市政府宣佈：淡水漁人碼頭七夕煙火秀延期

民進黨敬告馬英九「勿再販賣亡國感」　批「首戰即終戰」是踐踏台灣

侯友宜：入境普篩「各國都有做」　重申新北採用現行政策

快訊／14執政縣市入境普篩？　國民黨發出最新聲明！

馬英九批蔡英文拒九二共識　總統府「高度遺憾」：竟視民主自由為挑釁

陸委會：馬英九落入對岸統戰陷阱　靠九二共識避戰是幻想

國民黨14縣市擬實施入境普篩　侯友宜：目前新北一定跟中央並肩作戰

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

張新成誇「非常美」！譚松韻秒送眼刀　合唱「無與倫比的美麗＋安靜」好好聽

超強翻唱《灌籃高手》片尾曲　完美駕馭！網友：唱到心坎裡

消暑聖品！鹿港超夯古早味剉冰　軟Q粉粿＋沁涼剉冰只要30元♥

不要再打了！教訓娃娃給狗狗看　整組嚇壞狂吠超害怕網笑：怕爆

馬英九稱台灣是棄子　外交部斥：失敗主義言論、反外交謬論

點名總統府發言人　馬英九辦公室怒轟：省省扣紅帽子老招！

陳以信挺馬英九「只是說出事實」：府院黨的批評才令人驚恐

快訊／新北市政府宣佈：淡水漁人碼頭七夕煙火秀延期

民進黨敬告馬英九「勿再販賣亡國感」　批「首戰即終戰」是踐踏台灣

侯友宜：入境普篩「各國都有做」　重申新北採用現行政策

快訊／14執政縣市入境普篩？　國民黨發出最新聲明！

馬英九批蔡英文拒九二共識　總統府「高度遺憾」：竟視民主自由為挑釁

陸委會：馬英九落入對岸統戰陷阱　靠九二共識避戰是幻想

國民黨14縣市擬實施入境普篩　侯友宜：目前新北一定跟中央並肩作戰

李芷婷唱一半...謝和弦驚現台下告白！　秒打槍：我的菜是J.sheon

人夫刺死前小三新歡...掰「媽會打工賠償贖罪」獲輕判　一毛未給改判無期

羞羞臉！　浙江為懶惰官員頒發「蝸牛獎」證書

馬英九稱台灣是棄子　外交部斥：失敗主義言論、反外交謬論

1～6月都能賞花！台中忘憂森林秘境　搭火車賞櫻還能露營超放鬆

日本最恐怖遊樂園！設施破舊「如鬼屋」仍對外營業　網卻大讚：氣氛很棒

貓星人淡定看「毛茸小山竹遭切割」　網友全驚呆：Magic～

劉以豪黑披風帥炸「6款劇照曝光」！天冷心疼古力娜扎衣服薄

米其林指南首度前進台中　美食家預測這些餐廳會摘星

建商搶攻台積電宅男購屋大戶　中科新案最高3字頭起跳

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

政治熱門新聞

陳時中調查彰化衛生局　負面聲量創新高

國民黨14縣市擬聯合實施入境普篩　「裝睡政府叫不醒」

獨／韓國瑜闊別2個月現身台北！

林欽榮辭教職任高雄副市長　柯P：年資到可領月退

吸毒砍母頭無罪！葉毓蘭氣炸提修法

回應弒母斷頭案　法務部官員：法醫所未做精神鑑定

傳馬回鍋接國民黨主席　吳敦義挺：馬英九年華正盛！

王金平勸國民黨布局2022　高雄需奇招

發5000三倍券？　政院：目前沒有考慮

女兵通過海軍UOU水械專長訓　徽章「直接釘入」胸膛

馬英九談「首戰即終戰」：蔡英文自以為棋手恐成棄子

侯友宜：目前新北一定跟中央並肩作戰

桃花爆棚　陳玉珍羞曝已跟1追求者碰面

藍縣市擬實施入境普篩　柯P：結果都沒出來跟進什麼？

更多熱門

相關新聞

墨西哥染疫女返國前有症狀「疑似新冠」

墨西哥染疫女返國前有症狀「疑似新冠」

中央流行疫情指揮中心公布新增1例自墨西哥返國的境外移入病例，為20多歲本國籍女性(案487)，調查她於返國前已經出現症狀，且曾經診斷疑似新冠病毒感染，但輕症者無法在當地採檢，最後安排返國病主動通報症狀，最後安排採檢確診。

快訊／新增1例墨西哥境外移入

快訊／新增1例墨西哥境外移入

新加坡發現變種病毒　武漢傳至台灣

新加坡發現變種病毒　武漢傳至台灣

侯友宜：目前新北一定跟中央並肩作戰

侯友宜：目前新北一定跟中央並肩作戰

國民黨推普篩　王惠美說話了

國民黨推普篩　王惠美說話了

關鍵字：

入境普篩 侯友宜新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

2020下半年危機爆發！「12月出大事」預言曝光

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

「入住第一晚悔了」小資妹扛600萬：重找租屋

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

演藝圈疫情失控…Netflix：中斷所有韓劇製作

巴威還會增強變胖估成中颱　暴風圈侵襲各縣市機率出爐

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

夫妻撈回髒小貓　一年變仙氣大眼

國光女神熟睡「遭親爸伸狼爪」

更多

最夯影音

更多
媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰
帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面