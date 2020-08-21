自信可以被訓練！專家傳授「提升信心」11招　擺脫「被稱讚就渾身不自在」障礙

▲雖然每個人對自己的信心程度不一樣，但其實自信心像肌肉一樣，可以藉由一些小技巧，慢慢訓練起來。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

不是每個人生來都對自己有信心，有些人自信爆棚，有些人聽到對他的稱讚反而感到不自在，其實「自信」這件事是可以慢慢培養的，國外網站《Bright Side》就整理11種心理技巧，提供給缺乏信心的人，給自己多點鼓勵，讓「自信」在心底茁壯成長。

1. 學會接受稱讚

每個人對讚美的反應都不一樣，有些人聽到就覺得害羞，有些人想到的反而是自己還不足的地方。會有這樣的想法，代表並沒有真正重視給予讚美的人的意見，同時也表現出自己「沒自信」。從現在開始，面對他人不吝給予的讚美，報以真誠的微笑，說聲「謝謝」後接受別人的稱讚，相信自己具有的某些特質，在他人的眼中是很有吸引力的！

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2. 不要試圖變得完美

人生道路上需要一些目標，才能不斷前進，但如果設定一個以目前現況、條件來說很難達成的目標，那麼幾乎是往「焦慮」而不是「成功」邁進了。太追求完美或是一步登天，途中遇到挫折總是難免，但本來就「自信不足」的人，更會進一步認為是自己「不夠好」。

3. 學會在對話中保持眼神交流

說話時總是避免目光接觸，或是默默將目光移開的人，代表有點害羞和不夠自信。因此，想提升自信，可以先試著在交談時，不避諱迎上對方的眼神，保持適當的眼神交流，也會較容易贏得對方的信任。

4. 保持背部挺直並改變步行方式

筆直的走路姿勢、放鬆張開的掌心，這些都是帶有自信的肢體語言，從現在開始就把總是看著地上的頭自信抬起、背挺直，走著走著，很快就會發現僅僅只是改變走路姿態，就能有煥然一新、朝氣蓬勃的感覺。

5. 排除負面想法

控制、不讓負面想法盤據內心，是一種很難但非常有效鼓舞自己的方式。試著把最近心裡的負面想法寫出來，並問自己：「有任何證據可以顯示，這些負面想法都會成真嗎？」同時，再列出自己目前可以保持的正面心態與做法，經過理性評估、分析後，就會發現心裡大多數所害怕的事情，其實只是因為信心不夠、自己嚇自己而已。

6. 掌握自己產生負面想法的節奏

如果有意識地發現自己負面思考的節奏，會發現這些想法大多在特定時候跳出來，像是突然空閒下來，或是睡前的時候。從現在開始，每天給自己的功課就是，試著略過這些想法，不被它們左右好不容易建立起來的自信。

7. 寫下每天完成的小目標

準備筆記本，或在手機開個記事本，每天寫下自己又完成什麼小目標，例如早餐終於改吃健康的燕麥片、讀了新書20頁、試著畫了一張小插圖……等。當累積愈多完成的目標、逐漸為每天成長的自己感到驕傲，無形中也提高了對自己的自信心。

8. 經常問自己「自信的我，在這時會怎麼做？」

在面對容易緊張的對象與場合，試著去想「在這種情況下，『自信的我』會怎麼做？」，是一個很好的嘗試，《Bright Side》甚至認為「應該經常這樣問自己」。想像不用錢，就算待在家裡，也可以試想一個情境來練習！

9. 試著與陌生人開啟交談

嘗試在日常生活中與陌生人對話，例如在買東西的時候和店員閒聊兩句，或是參加朋友的聚會，認識自己交友圈以外的人。

10. 樂於幫助他人

仔細觀察，日常生活中其實有許多需要人伸出援手的時候，例如提著重物的同事、遇上大雨卻沒有傘的路人，試著開口詢問對方是否需要幫忙，除了是個增進膽量與自信的方式，在幫助人的過程中，也會帶給自己「重要」、「有用」的肯定。

11. 不要過度以社群媒體定義他人與自己

避免把朋友的生活照片與自己的做比較，這個習慣，可能會讓自己把重點放在「不如他人」的地方，影響對自我的肯定。除此之外，也可重新整理一下追蹤名人、網紅的名單，退訂一些容易帶給自己挫折感的帳號，或減少使用社群媒體的時間，讓自己從這個「比較」的惡性循環中跳出來，休息一下。