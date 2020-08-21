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「口罩國家隊」多色盒裝補貨到　生活市集開賣兒童口罩逾40款

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MIT醫療口罩（圖／生活市集提供）

▲多款「口罩國家隊」的醫療級口罩，即日起補貨再開賣。（圖／生活市集提供）

記者洪菱鞠／台北報導

最近再現口罩搶購潮，不少人默默搶起來囤著用，電商平台從站內數據觀察，8月迄今口罩整體銷量已較前月同期成長2倍，以台灣製、醫療用口罩詢問度最高。針對全民防疫需求，各家網購陸續增加口罩品項，但目前仍以限量開賣為主，另外，有業者特別開設專區精選百款口罩商品，並強調兒童口罩有超過40款。

生活市集即日起開賣順易利、加利、淨新等多款「口罩國家隊」品牌，加利最多可一次購買6盒300片，共有藍、綠、粉、白4色隨機出貨；順易利平面款最多一次可購買4盒200片、立體3D款最多可買2盒100片；淨新最多可一次下單2盒100片，下單後藍、綠、粉、黑4色隨機出貨。

因應全民防疫需求，生活市集成立「口罩補貨到」專區，精選百款口罩，包含台灣製口罩、國家認證醫療用口罩、一般拋棄式口罩、兒童防護口罩等，其中兒童口罩就有超過40款選擇，平台也將持續積極與各大優質口罩廠商洽談合作，確保供貨量無虞。

博客來則在網站公布21日下午3點開賣中衛口罩，有薰衣紫、海芋黃、酷黑迷彩、軍綠迷彩、黑+綠4色可選，薰衣紫和海芋黃每盒50入，其他3款每盒30入，售價皆300元。

蝦皮超市每日傍晚17:00限量開賣「福德好罩」，提供雲彩紫、櫻花粉及水漾藍3色任選，每人每日最多可購買2盒。蝦皮24h也有福德好罩口罩組合包可選購，另有清新宣言「粉紫色」醫療口罩，每盒50入售價469元。

淘寶台灣每週一至週五上午11點限量開賣善存醫用成人平面口罩+Bypera廣效抗菌液防疫組合，口罩單盒50入，每組售價380元，新用戶下單還可現折100元，單次購買最多5組為限。

Yahoo奇摩購物中心每天早上11～12點也有限量開賣，東森購物則依供貨狀況不定時開賣口罩商品，不過每日提供品牌、款式、規格不一定，依網站實際販售狀況為主。

金石堂網路書店目前上架「真心良品」醫療口罩，單盒50片，78折後售499元，另有攜帶款收納盒+乾洗手+小型收納盒+醫療口罩的口罩收納必備組，外出方便攜帶，讓自己隨時做好防護。

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