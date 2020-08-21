21日口罩懶人包！中衛「7色一次全開」快搶月河藍　屈臣氏、蝦皮限量販售

▲21日中衛口罩7色齊發。（示意圖／CFP）



記者黃可昀／綜合報導

雖然國內疫情稍有緩和，但多數民眾還是積極做好防疫措施，最基本的口罩不能少！各家購物平台紛紛推出特殊色口罩，而且數量都有限，不少人衝著潮橘、月河藍等顏色排隊購買，甚至有人一大早還沒開店就先到門口卡位，可見口罩顏色也是吸引民眾購買的重要因素。

今（21日）網購平台與實體店面都推出新色口罩，其中潮橘被說和精品「愛馬仕」代表色很接近，月河藍的亮眼顏色也相當吸睛，2款討論度都非常高。《ETtoday新聞雲》整理出21日購買管道懶人包，分為網購與實體2部分：

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網購平台

1、Yahoo奇摩購物中心

上午11點開賣匠心、艾可兒成人口罩，共有豹紋黑、豹紋橘、豹紋桃以及豹紋紫4色，喜歡高調風格的民眾可選購。

2、蝦皮購物

下午5點準時開賣醫療級「福德好罩」，每盒50入售價399元，一人限購2盒，顏色部分依官網公告為主；蝦皮24h目前也有清新宣言「粉紫色」醫療口罩可選購，每盒50入售價469元，以及福德好罩水漾藍、櫻花粉的口罩組合包。

3、PChome 24h

口罩目前開賣中，每人限購1組，售完為止，這些品牌都還有庫存：摩戴舒、真心良品、美德、寶島醫用，以及美國Easy-O-Fit 3D透氣三層立體口罩，以上均為成人口罩；兒童口罩目前只有匠心1個品牌有販售，稍後會推出超服貼3D兒童口罩「小熊印花版」，現實開賣3小時，時間尚未公布。

4、博客來

確切開賣時間尚未公布，官方僅透露今天會推出中衛口罩，有薰衣紫、海芋黃、酷黑迷彩、軍綠迷彩以及黑配軍綠，薰衣紫和海芋黃每盒50入，其他3款每盒30入，售價均為300元。

實體店面

1、屈臣氏

上午11點販售中衛口罩，有潮橘、月河藍、黑配軍綠3色可選，皆為「袋裝」形式，售價69元，每人限購1組，值得注意的是，先前屈臣氏賣口罩都會引來排隊人潮，店家現今採取發放號碼牌形式，10點30分會開始發號碼牌，限量60號。

2、大樹藥局

晚上7點販售善存成人口罩，每盒50入售價289元，一人限購1盒，每家門市限量110盒。顏色依照地區有所不同，北北基與花蓮地區是哈密橘、一般藍；桃竹苗是檸檬黃、一般藍；中彰投是芋頭紫、一般藍；雲嘉南是檸檬黃、一般藍；高屏地區則是只有一般藍。善存兒童口罩也於同一時間同步開賣，每盒50入售價289元。